サポステ就職交流フェスタ
- 2025/9/18
- 街のイベント
15～49歳までの求職者と家族に向けた「サポステ就職交流フェスタ 見て！ 聞いて！ 動き出そう！」が、10月17日(金)午後2時～4時、フォルテワジマ(和歌山市本町)で催されます。1時半から受け付け。業種の異なる企業4社が参加し、仕事の内容や職場の雰囲気などについて紹介。企業と参加者が自由に話せる交流会も。服装は自由。参加無料。定員40人。申し込み方法は問い合わせを。締め切りは10月10日(金)。
|イベント期間
|10月17日(金)
|問い合わせ
|若者サポートステーションWith Youわかやま
|電話番号
|073(428)0874
