シニアスケールモデラーズ作品展示会
- 2026/4/9
- 街のイベント
2023年に発足したプラモデル愛好家グループ「シニアスケールモデラーズ」の会員による、飛行機や自動車、AFVなどのスケールモデルに思いを込めた作品がずらり。「第3回シニアスケールモデラーズ作品展示会」が、4月18日(土)、19日(日)午前11時～午後6時、和歌山ビッグ愛1階展示ホール(和歌山市手平)で催されます(19日は9時から)。来場者が力作や自慢のスケールモデルを持参するゲストコーナーも。無料。
|イベント期間
|4月18日(土)、19日(日)
|問い合わせ
|松原さん、または中村さん
|電話番号
|090(5016)4441松原さん
090(9626)6382中村さん
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