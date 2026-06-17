ジメジメな日も心地よく

梅雨は香りでリフレッシュ

曇り空や雨の日が続き、気分がどんよりしがちな梅雨シーズン。そんな時季こそ、暮らしに香りを取り入れて、癒やされませんか。和歌山県で製造されているエッセンシャルオイルやお香、それぞれの楽しみ方を紹介します。

エッセンシャルオイル編

幻の柑橘がギュギュッと！

◉じゃばら精油(3ml1760円)

「幻の柑橘」とも呼ばれている、北山村で栽培されたじゃばらの果皮をふんだんに使用。柑橘特有のみずみずしく爽やかな香りが広がり、後から松脂(まつやに)のようなウッディーな余韻が残ります。10mlサイズ(3960円)もあり。

じゃばらいず北山

電話番号 0120(928)933 住所 東牟婁郡北山村七色350-1 営業時間 午前9時～午後5時 定休日 土・日曜、祝日 Instagram @kitayamamura_jabara 販売場所 道の駅おくとろ(北山村)、公式オンラインショップで販売

【オンラインショップ】

https://kitayama-jabara.jp/

森林を感じる、奥行きある香り

◉熊野の香り 熊野ヒノキ枝葉(5ml3190円)

熊野地域のスギやヒノキなどから抽出した精油を約5種類展開。「熊野ヒノキ枝葉」は、軽やかでクリーンな印象から、徐々に深みとフローラルさが現れる、香りのグラデーションが魅力。木箱入り、枝ディフューザー付き。

Maffably(エムアファブリー)

電話番号 0735(22)0662 住所 新宮市五新1-21 営業時間 午前10時～午後5時 定休日 火曜、他不定休 駐車場 あり Instagram @maffably 販売場所 エムアファブリー、古道歩きの里ちかつゆ(田辺市)、公式オンラインショップなどで販売

【オンラインショップ】https://shop.m-affably.com/

ピリリとスパイシーな和精油

◉KISHU-WAKA山椒(5ml7150円)

酒蔵「中野BC」では、蒸留酒づくりで培った技術を用いて、「温州みかん」(5ml2200円)など7種類の県産素材を精油に。限定生産のレア商品「山椒」は、“素材そのもの”のような、ピリリとスパイシーで存在感のある一本。

中野BC

電話番号 073(482)1234 住所 海南市藤白758-45 営業時間 午前10時～午後4時 定休日 無休 ※年末年始を除く 駐車場 あり Instagram @nakanobc 販売場所 直営店「長久庵」(海南市)、公式オンラインショップで販売

【オンラインショップ】

https://shop.nakano-group.co.jp/

気分華やぐ、フレッシュな三宝かん

◉三宝かん(5ml1980円)

「伊藤農園」では、独自の搾汁(さくじゅう)技術によって残る“傷のない果皮”を使って、4種類の精油を製造。湯浅町が発祥の柑橘・三宝かんのオイルは、気分が華やぐ甘酸っぱいアロマがふわりと立ち上がります。

伊藤農園直営ショップ みかんの木

電話番号 0737(88)7053 住所 有田市宮原町滝川原498-2 営業時間 午前9時～午後5時 定休日 無休 ※年末年始を除く 駐車場 あり Instagram @ito_noen 販売場所 直営店「みかんの木」有田本店(有田市)、和歌山城前店(和歌山市)、公式オンラインショップなどで販売

【オンラインショップ】

https://www.ito-noen.com/

おうちで取り入れやすい

エッセンシャルオイルの活用術

身近にある物で香りを楽しもう

ディフューザーがなくても、「水分を吸うもの」があれば、精油は手軽に楽しめます。例えば、ティッシュに数滴垂らすだけでもOK！ 就寝前に枕元へ置いても良いですね。精油を含ませたティッシュを細かくちぎり、掃除機をかける前に吸えば、排気口から香りが広がります。

肌に直接つけないで

精油を直接肌につけるのはNG。お風呂で楽しむ場合は、必ず乳化してからお湯に入れましょう。右記のレシピに、水と食器用洗剤を混ぜれば、床のワックス材としても活用できます。

乳化レシピ 【材料】

①牛乳、または豆乳大さじ2

②好みの精油 1～5滴 ①に②を少しずつ加え、よく混ぜる

教えてくれたのは…

1日講座開催！

アロマ歯磨き＆オーラルケア

7月17日(金)午後1時半〜3時

精油を使って、オリジナルの「オーガニック口腔(こうくう)洗浄液」を作ろう！

料金 受講料1650円、材料費2200円 会場 和歌山リビングカルチャー倶楽部(和歌山市本町2-1フォルテワジマ4階) 申し込み 073(421)4411

7月10日(金)までに上記へ電話を。 ※定員に達し次第受け付け終了

香りで彩る、心を満たすひととき

お香編

就寝前、気分をお休みモードに

◉ZENCOCOROsleep(3300円)

老舗仏壇店4代目社長が、「日本のお香の魅力を伝えたい」と、自身が素材選びから調香、製造まで手掛ける「ZENCOCORO」シリーズ(全3種)。空間を睡眠モードに演出する「sleep」は、日高川町産ミカンや備長炭など、材料の80％が和歌山県産。箱は香炉として使用可。

お仏壇の阪本

電話番号 0738(23)3511 住所 御坊市湯川町丸山477-5 営業時間 午前9時～午後7時 定休日 月曜 駐車場 あり Instagram @zencocoro 販売場所 ZENCOCORO公式オンラインショップで販売

【オンラインショップ】

https://zencocoro.com/

雨の日に灯したい、香木ベースのお香

◉Splendidforest ～雨の香り～(2200円)

葬儀事業などを手掛ける「みやび」(本社・田辺市)のお香ブランド「1ROI」。雨をイメージした「Splendid forest」は、心落ち着くウッディーフローラルの香りです。ベトナム産沈香(じんこう)やインド産白檀(びゃくだん)など希少な香木を使用。お香立て付き。

1ROI(イロアイ)

電話番号 03(3864)4548(薫物屋香楽内) 住所 東京都台東区鳥越2-12-11(本社・田辺市芳養松原2-26-10) 営業時間 午前9時～午後6時 定休日 土・日曜 Instagram @1roi_official_ 販売場所 公式オンラインショップで販売

【オンラインショップ】

https://1roi.jp/

ふわりと漂う、上品な花の気配

◉熊野古道のかほり 木漏日(550円)

創業27年の線香メーカー「和歌山香醸」が製造・販売するお香「熊野古道のかほり」シリーズ。一番人気の「木漏日」は、品のある心地よいフローラルな芳香です。同シリーズは、清涼感のある「杉」と柑橘香る「そよ風」など全3種類。

和歌山香醸(わかやまこうじょう)

電話番号 0737(88)5775 住所 有田市下中島35-1 営業時間 午前9時～午後5時 定休日 日曜、祝日 ※土曜は隔週休み 駐車場 あり 販売場所 和歌山香醸売店、道の駅熊野古道中辺路(田辺市)、道の駅すさみ(すさみ町)などで販売

作り手たちにお香の疑問を聞いてみた！

線香との違いって？

お香も線香も製造方法は同じ。お香は生活になじむ香りが多い印象ですが、使い方にルールはありません！ お気に入りのお香を、仏壇用に使っても問題ありません。

焚くときに必要なものは？

形状にもよりますが、メジャーなスティックタイプは、基本的に立てて使用するので、お香立てが必要。初心者は、まずお香立てがセットで付いている商品をゲットしてみて。

昔と今でお香はどう変わったの？

ずばり、香りの多様化です！ これまでは、「白檀」や「桜」など、和の香りが定番でした。しかし、6・7年ほど前から、令和の暮らしにフィットするフローラルな香りや、柑橘などを使ったフルーティーなものなど…種類がどんどん増えています。また、スタイリッシュなパッケージの商品も登場し、現代版にアップデートされています。

焚くひとときも美しく

和歌山県の椎の木を使った

お香立て

木工作家 古橋 治人さん

【プロフィル】茨城県出身、2019年から東牟婁郡那智勝浦町に移住。木工を中心に、テーブルウエアや雑貨を制作。一級建築士の資格も持つ

美しいフォルムはもちろん、使いやすさにもこだわった木工道具を生み出す古橋治人さん。お香立て制作のきっかけは、「私自身お香をよく焚くので、日々使う中で『こんなお香立てがあれば良いな』と感じていて。それなら自分で作ってみようと、思い立ちました」と話します。和歌山県産の椎の木を使用し、木目や色など木の表情を残した「拭き漆(うるし)」とマットな質感の「黒漆」の2種類をオンラインサイトで販売。各8800円。

古橋さんの作品はこちらからチェック