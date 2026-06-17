ジメジメな日も心地よく
梅雨は香りでリフレッシュ
- 2026/6/18
- フロント特集
曇り空や雨の日が続き、気分がどんよりしがちな梅雨シーズン。そんな時季こそ、暮らしに香りを取り入れて、癒やされませんか。和歌山県で製造されているエッセンシャルオイルやお香、それぞれの楽しみ方を紹介します。
エッセンシャルオイル編
幻の柑橘がギュギュッと！
◉じゃばら精油(3ml1760円)
「幻の柑橘」とも呼ばれている、北山村で栽培されたじゃばらの果皮をふんだんに使用。柑橘特有のみずみずしく爽やかな香りが広がり、後から松脂(まつやに)のようなウッディーな余韻が残ります。10mlサイズ(3960円)もあり。
じゃばらいず北山
|電話番号
|0120(928)933
|住所
|東牟婁郡北山村七色350-1
|営業時間
|午前9時～午後5時
|定休日
|土・日曜、祝日
|@kitayamamura_jabara
|販売場所
|道の駅おくとろ(北山村)、公式オンラインショップで販売
【オンラインショップ】
https://kitayama-jabara.jp/
森林を感じる、奥行きある香り
◉熊野の香り 熊野ヒノキ枝葉(5ml3190円)
熊野地域のスギやヒノキなどから抽出した精油を約5種類展開。「熊野ヒノキ枝葉」は、軽やかでクリーンな印象から、徐々に深みとフローラルさが現れる、香りのグラデーションが魅力。木箱入り、枝ディフューザー付き。
Maffably(エムアファブリー)
|電話番号
|0735(22)0662
|住所
|新宮市五新1-21
|営業時間
|午前10時～午後5時
|定休日
|火曜、他不定休
|駐車場
|あり
|@maffably
|販売場所
|エムアファブリー、古道歩きの里ちかつゆ(田辺市)、公式オンラインショップなどで販売
【オンラインショップ】https://shop.m-affably.com/
ピリリとスパイシーな和精油
◉KISHU-WAKA山椒(5ml7150円)
酒蔵「中野BC」では、蒸留酒づくりで培った技術を用いて、「温州みかん」(5ml2200円)など7種類の県産素材を精油に。限定生産のレア商品「山椒」は、“素材そのもの”のような、ピリリとスパイシーで存在感のある一本。
中野BC
|電話番号
|073(482)1234
|住所
|海南市藤白758-45
|営業時間
|午前10時～午後4時
|定休日
|無休 ※年末年始を除く
|駐車場
|あり
|@nakanobc
|販売場所
|直営店「長久庵」(海南市)、公式オンラインショップで販売
【オンラインショップ】
https://shop.nakano-group.co.jp/
気分華やぐ、フレッシュな三宝かん
◉三宝かん(5ml1980円)
「伊藤農園」では、独自の搾汁(さくじゅう)技術によって残る“傷のない果皮”を使って、4種類の精油を製造。湯浅町が発祥の柑橘・三宝かんのオイルは、気分が華やぐ甘酸っぱいアロマがふわりと立ち上がります。
伊藤農園直営ショップ みかんの木
|電話番号
|0737(88)7053
|住所
|有田市宮原町滝川原498-2
|営業時間
|午前9時～午後5時
|定休日
|無休 ※年末年始を除く
|駐車場
|あり
|@ito_noen
|販売場所
|直営店「みかんの木」有田本店(有田市)、和歌山城前店(和歌山市)、公式オンラインショップなどで販売
【オンラインショップ】
https://www.ito-noen.com/
おうちで取り入れやすい
エッセンシャルオイルの活用術
身近にある物で香りを楽しもう
ディフューザーがなくても、「水分を吸うもの」があれば、精油は手軽に楽しめます。例えば、ティッシュに数滴垂らすだけでもOK！ 就寝前に枕元へ置いても良いですね。精油を含ませたティッシュを細かくちぎり、掃除機をかける前に吸えば、排気口から香りが広がります。
肌に直接つけないで
精油を直接肌につけるのはNG。お風呂で楽しむ場合は、必ず乳化してからお湯に入れましょう。右記のレシピに、水と食器用洗剤を混ぜれば、床のワックス材としても活用できます。
【材料】
①牛乳、または豆乳大さじ2
②好みの精油 1～5滴
①に②を少しずつ加え、よく混ぜる
教えてくれたのは…
1日講座開催！
アロマ歯磨き＆オーラルケア
7月17日(金)午後1時半〜3時
精油を使って、オリジナルの「オーガニック口腔(こうくう)洗浄液」を作ろう！
|料金
|受講料1650円、材料費2200円
|会場
|和歌山リビングカルチャー倶楽部(和歌山市本町2-1フォルテワジマ4階)
|申し込み
|073(421)4411
7月10日(金)までに上記へ電話を。 ※定員に達し次第受け付け終了
香りで彩る、心を満たすひととき
お香編
就寝前、気分をお休みモードに
◉ZENCOCOROsleep(3300円)
老舗仏壇店4代目社長が、「日本のお香の魅力を伝えたい」と、自身が素材選びから調香、製造まで手掛ける「ZENCOCORO」シリーズ(全3種)。空間を睡眠モードに演出する「sleep」は、日高川町産ミカンや備長炭など、材料の80％が和歌山県産。箱は香炉として使用可。
お仏壇の阪本
|電話番号
|0738(23)3511
|住所
|御坊市湯川町丸山477-5
|営業時間
|午前9時～午後7時
|定休日
|月曜
|駐車場
|あり
|@zencocoro
|販売場所
|ZENCOCORO公式オンラインショップで販売
【オンラインショップ】
https://zencocoro.com/
雨の日に灯したい、香木ベースのお香
◉Splendidforest ～雨の香り～(2200円)
葬儀事業などを手掛ける「みやび」(本社・田辺市)のお香ブランド「1ROI」。雨をイメージした「Splendid forest」は、心落ち着くウッディーフローラルの香りです。ベトナム産沈香(じんこう)やインド産白檀(びゃくだん)など希少な香木を使用。お香立て付き。
1ROI(イロアイ)
|電話番号
|03(3864)4548(薫物屋香楽内)
|住所
|東京都台東区鳥越2-12-11(本社・田辺市芳養松原2-26-10)
|営業時間
|午前9時～午後6時
|定休日
|土・日曜
|@1roi_official_
|販売場所
|公式オンラインショップで販売
【オンラインショップ】
https://1roi.jp/
ふわりと漂う、上品な花の気配
◉熊野古道のかほり 木漏日(550円)
創業27年の線香メーカー「和歌山香醸」が製造・販売するお香「熊野古道のかほり」シリーズ。一番人気の「木漏日」は、品のある心地よいフローラルな芳香です。同シリーズは、清涼感のある「杉」と柑橘香る「そよ風」など全3種類。
和歌山香醸(わかやまこうじょう)
|電話番号
|0737(88)5775
|住所
|有田市下中島35-1
|営業時間
|午前9時～午後5時
|定休日
|日曜、祝日 ※土曜は隔週休み
|駐車場
|あり
|販売場所
|和歌山香醸売店、道の駅熊野古道中辺路(田辺市)、道の駅すさみ(すさみ町)などで販売
作り手たちにお香の疑問を聞いてみた！
焚くひとときも美しく
和歌山県の椎の木を使った
お香立て
木工作家 古橋 治人さん
【プロフィル】茨城県出身、2019年から東牟婁郡那智勝浦町に移住。木工を中心に、テーブルウエアや雑貨を制作。一級建築士の資格も持つ
美しいフォルムはもちろん、使いやすさにもこだわった木工道具を生み出す古橋治人さん。お香立て制作のきっかけは、「私自身お香をよく焚くので、日々使う中で『こんなお香立てがあれば良いな』と感じていて。それなら自分で作ってみようと、思い立ちました」と話します。和歌山県産の椎の木を使用し、木目や色など木の表情を残した「拭き漆(うるし)」とマットな質感の「黒漆」の2種類をオンラインサイトで販売。各8800円。
古橋さんの作品はこちらからチェック
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