ネコ専門トリマーが丁寧に対応

ネコのための美容サロン＆ホテル

ネコのためのトリミング・グルーミングサロン「Claw Cat‘s Resort」が和歌山市中島に、昨年12月にオープンしています。“ネコ専門トリマー”が、健康状態や年齢、性格に配慮しながら丁寧に対応。グルーミングは、毛の長さやその日の気分・性格によって8900円から。爪切り、毛玉取り、部分カットは1000円からなど。キャットホテルの利用は1時間1100円、1泊6600円から。健康診断チェックシートの提示で3000円オフになります。

