ネコのためのトリミング・グルーミングサロン「Claw Cat‘s Resort」が和歌山市中島に、昨年12月にオープンしています。“ネコ専門トリマー”が、健康状態や年齢、性格に配慮しながら丁寧に対応。グルーミングは、毛の長さやその日の気分・性格によって8900円から。爪切り、毛玉取り、部分カットは1000円からなど。キャットホテルの利用は1時間1100円、1泊6600円から。健康診断チェックシートの提示で3000円オフになります。
店舗情報
|店舗名
|Claw Cat‘s Resort(クロウ・キャッツ・リゾート)
|電話番号
|090(5438)9065
|住所
|和歌山市中島526第2松浦マンション1階
|営業時間
|午前10時～午後6時
|休日
|不定休
|駐車場
|あり
|@claw.cats.resort
