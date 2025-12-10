ノルディックウォーキング
- 2025/12/11
- 街のイベント
加太の町並みを歩く「第10回ノルディックウォーキング」が、12月21日(日)午前10時～午後2時半に実施されます。10時に加太駅前集合。加太春日神社、淡嶋神社、田倉崎灯台を巡る全行程約6km。弁当と飲料水を持参し、動きやすい服装で参加を。保険料500円。申し込みは12月18日(木)まで。雨天中止。
|イベント期間
|12月21日(日)
|問い合わせ
|和歌山保健科学センター・太田さん
|電話番号
|090(9252)2670
