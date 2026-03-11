ノルディックウォーキング
- 2026/3/12
- 街のイベント
南海加太線八幡前駅(和歌山市古屋)から磯の浦(同市磯の浦)・松江緑地(同市松江)を散策する「～歩いて健康・歩いて楽しい～第12回ノルディックウォーキング」が、3月29日(日)午前9時15分～午後2時半に実施。南海和歌山市駅に集合。全行程約7㎞のコース。松江緑地で花見と野だてを楽しみます。弁当と飲み物を持参、動きやすい服装で。保険料500円。申し込みは3月26日(木)まで。雨天中止。
|イベント期間
|3月29日(日)
|問い合わせ
|ノルディックウォーキング事務局・太田さん
|電話番号
|090(9252)2670
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