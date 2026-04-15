ノルディックウォーキング
- 2026/4/16
- 街のイベント
紀三井寺(和歌山市紀三井寺)参拝後に、緑道から紀三井寺公園(同市毛見)へ散策する「～歩いて健康・歩いて楽しい～第13回ノルディックウォーキング」が、4月26日(日)午前9時40分～午後2時半に実施。JR和歌山駅に集合。同公園で昼食をとって、海岸線を歩きます。希望者には正しいノルディックウオーキングの歩き方を指導。全行程約8㎞。保険料500円。申し込みは4月23日(木)まで。雨天中止。
|イベント期間
|4月26日(日)
|問い合わせ
|ノルディックウォーキング事務局・太田さん
|電話番号
|090(9252)2670
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