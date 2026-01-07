趣味は？
子どもの頃から鉄道ファンで、車窓の景色を眺めるのが好きな“乗り鉄”。ハマっているお寺巡りや家族とのお出かけも、電車で行く時間ごと楽しんでいます
休日の過ごし方は？
子どもと公園で過ごすことが多く、自転車や縄跳びの練習に付き添っています。一緒に跳んで、教えることもあります
理想のパパ像は？
育った家庭では、父がいつも優しく寄り添ってくれていました。その経験から、父がしてくれたように子どもたちを温かく見守っていきたいと思います
イケメン★papa実行委員会から一言
小学2年生と年中児の子どもを持つ山本さん。子どもたちとの時間を大切にしながら趣味の“乗り鉄”の時間も満喫。笑うと目aがくちゃっと細くなって、とってもキュートなパパです
|氏名
|山本忠相
|家族構成
|妻、息子2人
|生年月日
|1978年5月29日
|血液型
|A型
|勤務先
|和歌山市議会議員
|身長
|160㎝
|体重
|60㎏
