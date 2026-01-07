 

パパは長年の鉄道好き
家族で電車旅を楽しむこと

山本忠相趣味は？
子どもの頃から鉄道ファンで、車窓の景色を眺めるのが好きな“乗り鉄”。ハマっているお寺巡りや家族とのお出かけも、電車で行く時間ごと楽しんでいます

休日の過ごし方は？
子どもと公園で過ごすことが多く、自転車や縄跳びの練習に付き添っています。一緒に跳んで、教えることもあります

理想のパパ像は？
育った家庭では、父がいつも優しく寄り添ってくれていました。その経験から、父がしてくれたように子どもたちを温かく見守っていきたいと思います

イケメン★papa実行委員会から一言
小学2年生と年中児の子どもを持つ山本さん。子どもたちとの時間を大切にしながら趣味の“乗り鉄”の時間も満喫。笑うと目aがくちゃっと細くなって、とってもキュートなパパです

氏名山本忠相
家族構成妻、息子2人
生年月日1978年5月29日
血液型A型
勤務先和歌山市議会議員
身長160㎝
体重60㎏

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  2. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  3. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
  4. リビング和歌山2025年12月13日号「進化した往年の玩具、コレクションの極み 大人が夢中！「キダルトトイ」の世界」

    2025/12/11

    進化した往年の玩具、コレクションの極み
    大人が夢中！「キダルトトイ」の世界
     ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
  5. リビング和歌山2025年12月6日号「和歌山市内の5つの社寺を参拝 御朱印にときめく小旅へ」

    2025/12/4

    和歌山市内の5つの社寺を参拝
    御朱印にときめく小旅へ
     和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  2. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  3. 2025/12/18

    2025年12月20日号

  4. 2025/12/11

    2025年12月13日号

  5. 2025/12/4

    2025年12月6日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。