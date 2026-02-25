 

プロが解決！ 不動産お悩み相談室⑪
家を建てられる土地って
決まっているの？

地域ごとに家の広さや高さに制限も

 毎月最終週に届けている、和歌山県宅地建物取引業協会の「相談室」シリーズ。11回目は、「家を建てられる区域」について、広報啓発委員長を務める末吉亜矢さんが解説します。

「家を建ててもよい土地、建てられない土地があるのはご存じですか」と、問いかける末吉さん。「不動産には多様な法律が関わりますが、都市づくりのルールを決める『都市計画法』もその一つ。ライフラインなどの街に必要な機能を整備する『市街化区域』と、農地や山林、自然などを守ることを目的とする『市街化調整区域』が設けられています」と、説明します。

「家を建てられるのは『市街化区域』で、その区域は『住居系』『商業系』『工業系』と用途別に分けられます」とも。その理由は、似通った用途の建物を地域ごとに集約することで、住環境の保護や、商業・工業の業務の利便性を図るためです。

「『住居系』は住宅地の環境を最優先したエリア。13地域に分けられ、それぞれの地域ごとに、建てられる建物の種類や用途、高さや広さが決められています」と、末吉さん。「例えば、『第1種低層住居専用地域』には商業施設は建設できず、良好な住環境を望めます。一方で、建ぺい率や容積率が厳しいため、希望の家が建てられるか、土地を契約する前に不動産会社に確認するといいですね」と、アドバイス。

「商業系」や「工業系」(「工業専用地域」を除く)の地域でも家を建てられますが、騒音や治安に関するトラブルが発生することも。「『商業系』エリアで家を建てた後に、隣にカラオケ店ができて夜も騒がしい、といったケースがありました。しかし、利便が良いなどのメリットもあるため、自分のライフスタイルに合わせて、土地購入を検討するのもいいですね」と末吉さん。

ちなみに、「市街化調整区域」で家を建てることは難しいのでしょうか。次回3月28日号は、「農地を宅地にするには」をテーマに解説します。

末吉亜矢さん

末吉亜矢さん


不動産に関する相談は宅建協会まで。

問い合わせ073(472)4600
(祝日除く月～金曜の午後1時～4時半)

ハウジング

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

交通安全キャンペーン2026 応募はこちら

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年2月28日号「和歌山一番星AWARD 認定商品決定！」

    2026/2/26

    和歌山一番星AWARD
    認定商品決定！
     県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
  2. リビング和歌山2026年2月21日号「餅をまけば福も人も呼び込む！ 和歌山は餅まきの聖地」

    2026/2/19

    餅をまけば福も人も呼び込む！
    和歌山は餅まきの聖地
    厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
  3. ホットに！“和歌山サ活”スポット

    2026/2/12

    ホットに！“和歌山サ活”スポット
     根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
  4. リビング和歌山2026年2月7日号「カレーうどんであったまろ！」

    2026/2/5

    カレーうどんであったまろ！
     暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
  5. 企業主導型保育事業2026

    2026/2/5

    和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について
    企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/2/26

    2026年2月28日号

  2. 2026/2/19

    2026年2月21日号

  3. 2026/2/12

    2026年2月14日号

  4. 2026/2/5

    2026年2月7日号

  5. 2026/1/29

    2026年1月31日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。