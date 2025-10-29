ペタンク初心者講習会
- 2025/10/30
- 街のイベント
健康増進と仲間づくりに最適の軽スポーツを体験する「ペタンク初心者講習会」が、11月15日、29日、12月13日、20日各土曜午後1時半～3時半、和歌山市河北コミュニティセンター運動場(同市市小路)で実施(雨天中止)。簡単なルールで、1日の講習だけでも楽しくプレーできます。途中参加もできますが、できるだけ初日は参加を。受講無料。定員約10人。申し込みは11月12日(水)まで。ショートメッセージも可。
|イベント期間
|11月15日(土)～12月20日(土)
|問い合わせ
|和歌山市ペタンク協会事務局・酒井さん
|電話番号
|090(9702)0748
おすすめ記事
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…