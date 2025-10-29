 

ペタンク初心者講習会

 健康増進と仲間づくりに最適の軽スポーツを体験する「ペタンク初心者講習会」が、11月15日、29日、12月13日、20日各土曜午後1時半～3時半、和歌山市河北コミュニティセンター運動場(同市市小路)で実施(雨天中止)。簡単なルールで、1日の講習だけでも楽しくプレーできます。途中参加もできますが、できるだけ初日は参加を。受講無料。定員約10人。申し込みは11月12日(水)まで。ショートメッセージも可。

イベント期間11月15日(土)～12月20日(土)
問い合わせ和歌山市ペタンク協会事務局・酒井さん
電話番号090(9702)0748
10月24日現在の情報です

