カフェ「11Haru」が9月2日にオープン。「モーニング」(ドリンク付き、500円)はトーストやサンドイッチを提供。ランチは、「気まぐれランチ」(ドリンク付き、1000円)の他、ハンバーグや唐揚げ、メンチカツなど、どれもボリューム満点です。デザートには、パフェやケーキプレートなども楽しめます。アットホームな雰囲気なので毎日でも通いたい気分に。気軽に足を運んで。
店舗情報
|店舗名
|kitchen ＆Cafe(キッチン＆カフェ)11Haru
|電話番号
|0736(88)0400
|住所
|岩出市吉田272-5
|営業時間
|午前8時～午後4時
※モーニングは午前11時まで、ランチは午前11時～午後2時
|定休日
|日曜
|駐車場
|あり
|@haru113022
