 

ボリューム満点のランチなどが並ぶ
毎日でも通いたくなるカフェ

kitchen ＆Cafe(キッチン＆カフェ)11Haru カフェ「11Haru」が9月2日にオープン。「モーニング」(ドリンク付き、500円)はトーストやサンドイッチを提供。ランチは、「気まぐれランチ」(ドリンク付き、1000円)の他、ハンバーグや唐揚げ、メンチカツなど、どれもボリューム満点です。デザートには、パフェやケーキプレートなども楽しめます。アットホームな雰囲気なので毎日でも通いたい気分に。気軽に足を運んで。

店舗情報

店舗名kitchen ＆Cafe(キッチン＆カフェ)11Haru
電話番号0736(88)0400
住所岩出市吉田272-5
営業時間午前8時～午後4時
※モーニングは午前11時まで、ランチは午前11時～午後2時
定休日日曜
駐車場あり
Instagram@haru113022

