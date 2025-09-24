ボリューム満点のランチなどが並ぶ

毎日でも通いたくなるカフェ

カフェ「11Haru」が9月2日にオープン。「モーニング」(ドリンク付き、500円)はトーストやサンドイッチを提供。ランチは、「気まぐれランチ」(ドリンク付き、1000円)の他、ハンバーグや唐揚げ、メンチカツなど、どれもボリューム満点です。デザートには、パフェやケーキプレートなども楽しめます。アットホームな雰囲気なので毎日でも通いたい気分に。気軽に足を運んで。

店舗情報