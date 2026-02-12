ミニ苔(こけ)盆栽づくり教室
手のひらサイズのミニ苔盆栽を飾って、小さな春を楽しむ「ミニ苔盆栽づくり教室」が、3月7日(土)午前10時～正午、午後1時半～3時半、和歌の浦アート・キューブ(和歌山市和歌浦南)で開催。講師は紀州苔むす芽。材料費、保険料3000円。定員各回10人。申し込みは2月16日(月)～23日(祝)。多数抽選。
|イベント期間
|3月7日(土)
|問い合わせ
|和歌の浦アート・キューブ
|電話番号
|073(445)1188
