ロマンティック・キラー
12月12日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/12/11
恋愛トラップをぶっ飛ばせ！人気作が実写化
ゲーム・チョコ・猫が生きがいで、恋愛とは無縁の日々を送る高校生・星野杏子。ある日、魔法界からやって来た魔法使い・リリにより「絶対に恋をしてもらいます」と宣告され、大好きなものを魔法で取り上げられてしまいます。そこから杏子の生活は一変。クールな転校生、天然な幼なじみ、御曹司の王子さまなど、イケメンたちが次々と現れ、“恋愛あるある”が次々に襲いかかります。
「少年ジャンプ+」の連載やアニメ化も話題を呼んだ人気作が実写映画化。星野杏子役を上白石萌歌がコミカルに演じる他、高橋恭平や木村柾哉ら豪華キャストが集結。
|監督
|英勉
|出演
|上白石萌歌/高橋恭平/木村柾哉/中島颯太/髙橋ひかる/伊藤俊介/上坂樹里/森香澄/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|12/12から上映
|ロマンティック・キラー/ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破/エディントンへようこそ(PG12)
|上映中
|ズートピア2/劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師(再上映)/WIND BREAKER ウィンドブレイカー/TOKYOタクシー/栄光のバックホーム/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|12/12から上映
|ロマンティック・キラー/映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行/エディントンへようこそ(PG12)/悪魔祓い株式会社/UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY
|上映中
|ズートピア2/ペリリュー -楽園のゲルニカ-(PG12)/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
