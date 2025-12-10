 

ロマンティック・キラー
12月12日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

恋愛トラップをぶっ飛ばせ！人気作が実写化

 ゲーム・チョコ・猫が生きがいで、恋愛とは無縁の日々を送る高校生・星野杏子。ある日、魔法界からやって来た魔法使い・リリにより「絶対に恋をしてもらいます」と宣告され、大好きなものを魔法で取り上げられてしまいます。そこから杏子の生活は一変。クールな転校生、天然な幼なじみ、御曹司の王子さまなど、イケメンたちが次々と現れ、“恋愛あるある”が次々に襲いかかります。

「少年ジャンプ+」の連載やアニメ化も話題を呼んだ人気作が実写映画化。星野杏子役を上白石萌歌がコミカルに演じる他、高橋恭平や木村柾哉ら豪華キャストが集結。

監督 英勉
出演 上白石萌歌/高橋恭平/木村柾哉/中島颯太/髙橋ひかる/伊藤俊介/上坂樹里/森香澄/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
12/12から上映 ロマンティック・キラー/ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破/エディントンへようこそ(PG12)
上映中 ズートピア2/劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師(再上映)/WIND BREAKER ウィンドブレイカー/TOKYOタクシー/栄光のバックホーム/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
12/12から上映 ロマンティック・キラー/映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行/エディントンへようこそ(PG12)/悪魔祓い株式会社/UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY
上映中 ズートピア2/ペリリュー -楽園のゲルニカ-(PG12)/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「ロマンティック・キラー」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。12月17日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています

