九龍ジェネリックロマンス
8月29日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2025/8/28
- コーナー
- Cinema Preview
謎の街を舞台にしたミステリー・ラブロマンス
「恋は雨上がりのように」の眉月じゅんによる人気コミックが映画化。かつて香港に存在した九龍城砦(じょうさい)を舞台に、過去と現在が交錯するミステリー・ラブロマンスです。
懐かしさあふれる街・九龍の不動産会社で働く鯨井令子は、職場の先輩・工藤発(はじめ)に淡い思いを抱いていました。街を熟知する工藤は、令子をあちこちに案内するものの、なかなか縮まらない2人の距離。ある日、工藤と立ち寄った金魚茶館で、令子は店員のタオ・グエンに工藤の恋人と間違われます。さらに、偶然手にした写真には、工藤の隣に“自分と同じ姿”の女性が写っていて…。
|監督
|池田千尋
|出演
|吉岡里帆/水上恒司/竜星涼/栁俊太郎/梅澤美波/花瀬琴音/サヘル・ローズ/関⼝メンディー/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|8/29から上映
|九龍ジェネリックロマンス/8番出口/ベスト・キッド レジェンズ/不思議の国でアリスと Dive in Wonderland/パトリックとクジラ 6000日の絆
|上映中
|隣のステラ/バレリーナ The World of John Wick(R15+)/大長編 タローマン 万博大爆発/国宝(PG12)/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|8/29から上映
|九龍ジェネリックロマンス/8番出口/ベスト・キッド レジェンズ/不思議の国でアリスと Dive in Wonderland/海辺へ行く道/大統領暗殺裁判 16日間の真実
|上映中
|隣のステラ/バレリーナ The World of John Wick(R15+)/映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。9月3日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています
