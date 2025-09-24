乳がん経験者が主催する啓発イベント

“思いやり”の連鎖が広がる場に

「第1回ピンクリボンプレゼント」10月13日(祝)

10月は乳がん月間。同月13日(祝)に、啓発イベント「第1回ピンクリボンプレゼント」が和歌山市で行われます。主催団体のメンバーで、乳がんの経験者でもある岡本知子さんと濵野葵さんに、病気で得た気づきや、イベントに込めた思いを聞きました。

胸に異変を発見。「がんかも…」

「ピンクリボンプレゼント～未来のわたしのために今、できること～」は、岡本知子さん(49)、濵野葵さん(45)、山路裕子さん(46)の女性3人が運営する団体、「ピンクリボンプロジェクト」が運営(左記参照)。代表の岡本さんと濵野さんは乳がん、山路さんは卵巣がんと、それぞれ女性特有のがんを経験しています。

岡本さんは浸潤性小葉がんにり患。「タレントの梅宮アンナさんが公表して注目された希少がんです。2024年8月に、右の乳首が体内に引っ張られる感覚に不安を覚えて病院へ。10月に右乳房の全摘手術を受けました」

濵野さんは、23年1月ごろ、左胸にしこりを見つけました。「最初は病院に行くのが怖くて…」。3カ月後に意を決して受診し、乳がんと診断。「部分切除手術を5月に受け、病理検査でステージ2と分かりました。放射線治療、抗がん剤治療を経て、現在ホルモン治療を続けています」と話します。

過去を受け入れ、未来へ進む

「手術後に、共通の友人である山路さんを介して知り合った」と出会いについて話す濵野さん。その翌年に岡本さんが乳がんになり、闘病のつらさや不安を分かち合ってきた、と振り返ります。

3人ともイベントの運営や出店の経験があり、自身の闘病体験を踏まえ、「自己ケアの大切さを伝え、思いやりの連鎖が広がる場をつくりたい」と今回の啓発イベントを企画。岡本さんと濵野さんの主治医で、日本赤十字社和歌山医療センターの松谷泰男乳腺外科部長が賛同し、乳腺専門医4人が登壇するトークショーが実現しました。和歌山市の協力で、検診車による出張マンモグラフィー検査も実施。「医療機関や行政とともに、和歌山市の乳がん検診受診率の向上に貢献したい」と、岡本さん。

また、アーティストとして活動する岡本さんは、個展「アシンメトリー」を開催。「胸を失うこと、生きること、女性の美しさを、作品で表現しました。つらい出来事をアートに昇華して過去を受け入れ、未来への自分に贈り物を渡せたように思います」と、笑顔で話します。

「抗がん剤の副作用がきつく、髪の毛も抜けて。治療の日々を思い出すと、今でも感情が高ぶります」と、濵野さん。「乳がんで悩む人に寄り添うのはもちろん、『あのときの私を救ってあげたい』という思いも、このイベントに込めています」

第1回ピンクリボンプレゼント

～未来のわたしのために今、できること～ 【日時】10月13日(祝)午前9時～午後4時半 小雨決行・荒天中止

【会場】和歌山市民図書館2階 多目的ルーム、和歌山市駅前広場 <主なプログラム>

トークショー

午前10時半～11時半(図書館2階)入場無料

【登壇者】

日本赤十字社和歌山医療センター 乳腺外科部長・松谷泰男

和歌山県立医科大学 乳腺外科 助教・外来医長・宮坂美和子

さくらい乳腺外科クリニック 院長・櫻井照久

たまき乳腺外科クリニック 院長・玉置剛司 【インタビュー】

乳がん経験者 岡本知子、濵野葵 マンモグラフィー検診車

午前9時～11時(市駅前広場)

事前予約が必要(先着20人)、申し込み締め切り9月30日(火)

073(488)5121和歌山市地域保健課へ 岡本さん個展「アシンメトリー」

午前9時～午後9時(図書館2階)

※10月中開催(最終日は午後5時まで) 濵野さんヘッドスパブース

予約制(市駅前広場、予約はトークショー会場で)、10分無料

ヘッドスパの経営者兼セラピスト・濵野さんのリラクセーションブース 山路さんピンクリボンデコスイーツワークショップ

午前11時半～12時半(図書館2階)、午後1時～4時半(市駅前広場)

手芸アート作家・山路さんのピンクリボン限定ワークショップを出店。参加費1000円 ※その他、出店多数。詳細は下記URLを参照。イベント内容は予告なく変更になる可能性あり