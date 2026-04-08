傾聴ボランティア公開養成研修
- 2026/4/9
- 街のイベント
高齢者の話に耳と心を傾ける傾聴ボランティアを学んでみませんか。誰でも参加できる「第10回傾聴ボランティア公開養成研修」が、4月18日(土)午後1時半～3時半、和歌山ビッグ愛(和歌山市手平)で実施。小中校のスクールカウンセラー・上野晃さんが「傾聴と言葉の重み」を演題に講演。ボランティアグループアップル代表・岡育子さんが活動について紹介します。参加無料。定員40人(先着順)。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|4月18日(土)
|問い合わせ
|後さん、または高尾さん
|電話番号
|090(5894)3806後さん
090(2593)2630高尾さん
おすすめ記事
-
2026/4/9春を楽しむ
藤が彩る紫の絶景長く垂れ下がる花房と、ふわりと広がる紫の彩りが美しい藤。和歌山県内にも名所が点在しています。藤ス…
-
2026/4/2今年の春は、寒暖差に負けない体づくりの新習慣！
体温調整をマスターしよう気象庁によると、昨年4月の平均最高・最低気温の差は9.3度。1年で最も寒暖差が激しい春に、「毎年体…
-
2026/3/26和歌山市の市立中学校
新制服今春から着用スタート！和歌山市では4月から、市立中学校で共通デザインの新制服が導入されます。長年親しまれてきたつめ襟の…
-
2026/3/19あっ！見～つけた！！
地元農家のポツンと直売所市街地から郊外へ車を走らせると、ふと現れる野菜の直売所。新鮮な農産物が無造作に並べられ、うれしい…
-
2026/3/12和歌の浦の魅力を深める体験
和歌に親しむ「言の葉ふだ」風光明媚(めいび)な和歌山市和歌の浦は、いにしえの歌人から“和歌の聖地”として愛されてきた場所で…