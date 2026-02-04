充実した設備が使い放題の時間制セルフ洗車場

周りを気にせず愛車と向き合える

昨年12月24日、こちらも和歌山市湊御殿にオープンした「Whitepit 和歌山大浦店」。周りを気にせず、マイペースに愛車と向き合える時間制セルフ洗車場です。基本料金は平日30分800円。24時間365日営業で、屋根付きブースや高圧洗浄機、ブロワー、車内クリーナーなど設備も充実。初心者からこだわり派まで、快適に洗車が楽しめます。冬季は40度の温水で快適。ドライブ前後のメンテナンスや、週末の愛車ケアに最適なスポットです。

店舗情報