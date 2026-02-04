 

充実した設備が使い放題の時間制セルフ洗車場
周りを気にせず愛車と向き合える

Whitepit 和歌山大浦 昨年12月24日、こちらも和歌山市湊御殿にオープンした「Whitepit 和歌山大浦店」。周りを気にせず、マイペースに愛車と向き合える時間制セルフ洗車場です。基本料金は平日30分800円。24時間365日営業で、屋根付きブースや高圧洗浄機、ブロワー、車内クリーナーなど設備も充実。初心者からこだわり派まで、快適に洗車が楽しめます。冬季は40度の温水で快適。ドライブ前後のメンテナンスや、週末の愛車ケアに最適なスポットです。

店舗情報

店舗名Whitepit 和歌山大浦店(ホワイトピット)
電話番号0120(113)304
住所和歌山市湊御殿2-3-6
営業時間24時間
駐車場あり
HPhttps://www.whitepit.jp/shop/detail/post-5465/

newスポット

関連キーワード

トップページに戻る

 

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年2月7日号「カレーうどんであったまろ！」

    2026/2/5

    カレーうどんであったまろ！
     暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
  2. 企業主導型保育事業2026

    2026/2/5

    和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について
    企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
  3. リビング和歌山2026年1月31日号「水辺の景観を生かしたまちづくり 食でつながる新拠点「帝国座テラス」」

    2026/1/29

    水辺の景観を生かしたまちづくり
    食でつながる新拠点「帝国座テラス」
    和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
  4. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  5. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/2/5

    2026年2月7日号

  2. 2026/1/29

    2026年1月31日号

  3. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  4. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  5. 2026/1/8

    2026年1月10日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。