昨年12月24日、こちらも和歌山市湊御殿にオープンした「Whitepit 和歌山大浦店」。周りを気にせず、マイペースに愛車と向き合える時間制セルフ洗車場です。基本料金は平日30分800円。24時間365日営業で、屋根付きブースや高圧洗浄機、ブロワー、車内クリーナーなど設備も充実。初心者からこだわり派まで、快適に洗車が楽しめます。冬季は40度の温水で快適。ドライブ前後のメンテナンスや、週末の愛車ケアに最適なスポットです。
店舗情報
|店舗名
|Whitepit 和歌山大浦店(ホワイトピット)
|電話番号
|0120(113)304
|住所
|和歌山市湊御殿2-3-6
|営業時間
|24時間
|駐車場
|あり
|HP
|https://www.whitepit.jp/shop/detail/post-5465/
