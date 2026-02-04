和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について

企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。

ご自宅やご実家、勤務先のお近く、あるいは勤務先までの通過点として選択してください。

職員の配置基準は認可保育園と同等

希望者は直接各保育園にお申し込み

※施設ごとに定員を設けていますので、あらかじめご確認ください。

企業主導型保育園

マリーナ保育園

園児募集中

施設見学随時受付中！お気軽にご連絡ください。

パート・アルバイト募集

ホテル、市場、温泉などマリーナシティで働きませんか？マリーナシティは働く女性を応援します！勤務希望日数・時間等相談に応じます。

和歌山マリーナシティ㈱

073-448-0310担当：田端(受付10:00～17:00)

保育園のご案内

【対象】

生後6カ月から2歳児※満３歳に達した年度の3月31日まで。

【月極保育料】

37,000円（一般の方）

5,000円（和歌山マリーナシティ株式会社勤務の方）

＜延長保育料＞500円/30分 1時間まで

【定員】

19名（0歳児 5名、1歳児 7名、2歳児 7名）

【保育時間】

8：00～19：00

＜延長保育＞7：00～20：00

設営・運営 和歌山マリーナシティ株式会社 お問い合わせ先 073-445-8282 住所 和歌山市毛見1517－2ソルカサデルマール1F HP http://www.marinacity.com/hoikuen/





企業主導型保育園

名草こぐま園

令和8年度園児募集中

看護師募集

保育と教育の両面から子どもたちの発達の基礎を固め、それぞれの地域・施設の特色を活かした季節的な行事を組み、健康で想像力豊かな子どもに育てます。

保育園のご案内

【対象】

0歳（生後10ヶ月以降）～2歳児

【月極保育】

0歳児36000円 1.2歳児34000円（延長保育：500円/1回）

【保育日】

月曜～土曜（日曜、祝日、12/29～1/3休園）

【保育時間】

7：30～18：30（延長保育18：30～19：30）

【定員】

13名（0歳児3名、1歳児5名、2歳児5名）

お問い合わせ先 073-488-2539 住所 和歌山市紀三井寺515（名草保育園 北側） HP https://koguma.nagusa-youchien.com/

企業主導型保育園

わっしょい保育園

児童発達支援事業所今春開所予定につき保育士募集中！

菱岡工業㈱従業員さん募集！社員のお子様は利用料半額！

敷地内にはカフェ(toco*towa DELI)も併設 お子様を預けてリフレッシュしませんか？

わたしたちと一緒に菱岡工業株式会社で働いてみませんか？お子様と一緒に出勤し、休憩時間にお子様の様子を確認したり、勤務中も授乳していただけます。お問い合わせお待ちしています。詳細はお気軽にお問い合わせください(073-476-5511)

保育園のご案内