和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について
- 2026/2/5
- コーナー
企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。
ご自宅やご実家、勤務先のお近く、あるいは勤務先までの通過点として選択してください。
職員の配置基準は認可保育園と同等
希望者は直接各保育園にお申し込み
※施設ごとに定員を設けていますので、あらかじめご確認ください。
企業主導型保育園
マリーナ保育園
園児募集中
施設見学随時受付中！お気軽にご連絡ください。
パート・アルバイト募集
ホテル、市場、温泉などマリーナシティで働きませんか？マリーナシティは働く女性を応援します！勤務希望日数・時間等相談に応じます。
和歌山マリーナシティ㈱
073-448-0310担当：田端(受付10:00～17:00)
【対象】
生後6カ月から2歳児※満３歳に達した年度の3月31日まで。
【月極保育料】
37,000円（一般の方）
5,000円（和歌山マリーナシティ株式会社勤務の方）
＜延長保育料＞500円/30分 1時間まで
【定員】
19名（0歳児 5名、1歳児 7名、2歳児 7名）
【保育時間】
8：00～19：00
＜延長保育＞7：00～20：00
【定員】
19名（0歳児 5名、1歳児 7名、2歳児 7名）
|設営・運営
|和歌山マリーナシティ株式会社
|お問い合わせ先
|073-445-8282
|住所
|和歌山市毛見1517－2ソルカサデルマール1F
|HP
|http://www.marinacity.com/hoikuen/
企業主導型保育園
名草こぐま園
令和8年度園児募集中
看護師募集
保育と教育の両面から子どもたちの発達の基礎を固め、それぞれの地域・施設の特色を活かした季節的な行事を組み、健康で想像力豊かな子どもに育てます。
【対象】
0歳（生後10ヶ月以降）～2歳児
【月極保育】
0歳児36000円 1.2歳児34000円（延長保育：500円/1回）
【保育日】
月曜～土曜（日曜、祝日、12/29～1/3休園）
【保育時間】
7：30～18：30（延長保育18：30～19：30）
【定員】
13名（0歳児3名、1歳児5名、2歳児5名）
|お問い合わせ先
|073-488-2539
|住所
|和歌山市紀三井寺515（名草保育園 北側）
|HP
|https://koguma.nagusa-youchien.com/
企業主導型保育園
わっしょい保育園
児童発達支援事業所今春開所予定につき保育士募集中！
菱岡工業㈱従業員さん募集！社員のお子様は利用料半額！
敷地内にはカフェ(toco*towa DELI)も併設 お子様を預けてリフレッシュしませんか？
わたしたちと一緒に菱岡工業株式会社で働いてみませんか？お子様と一緒に出勤し、休憩時間にお子様の様子を確認したり、勤務中も授乳していただけます。お問い合わせお待ちしています。詳細はお気軽にお問い合わせください(073-476-5511)
【対象】
4ヶ月（首すわり）～未就学児
【月極保育料】
4ヶ月（首すわり）～2歳 35,000円< 0円 >/3歳 32,000円< 7,500 円 >/4歳～未就学児 30,500円< 7,500円 >
※幼児教育、保育無償化制度の対象の方は、＜＞
＜早朝・延長料＞ 300円/15分
【特色】
英語遊び、リトミック、園内菜園、保護者向け講座の開催etc.季節ごとのイベントが豊富！
【開園】
月曜から土曜※土曜日は予約制（追加料金不要）
【時間】
7：30～19：30
※7：30～8：00は早朝
※19：00～19：30は延長
【定員】
28名
|お問い合わせ先
|073-488-2618
|住所
|和歌山市中島528 菱岡工業株式会社敷地内
|HP
|https://hishioka.co.jp/news/587.html
