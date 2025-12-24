全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険で診療を受けた加入者に対し、年に一度「医療費のお知らせ」を発行しています。
「医療費のお知らせ」には、自身が医療機関などで診療を受けた記録、協会けんぽが支払った医療費の額、自身が支払った額などが記載されており、健康保険への関心を高めてもらうことを目的としています。
今年度は、主に2024年9月～25年8月に医療機関などで受診した分をお知らせし、26年1月13日から事業所宛(任意継続被保険者は自宅宛)に順次発送します。
なお、対象期間中に転職などの理由で、協会けんぽの都道府県支部間で資格の変更があった人や、退職などの理由で協会けんぽから国民健康保険といった他の健康保険に切り替わった人には、「医療費のお知らせ」は発行されませんのでご注意ください。
これまで毎年送付していた「医療費のお知らせ」ですが、マイナポータルなどのデジタル化の推進に伴い、今回の送付を最後に終了します。
マイナポータルでは、自身の情報が診療から2カ月後に反映され(一部例外あり)、「医療費のお知らせ」よりも早く医療費情報を確認できます。
他にも、診療・薬剤・健診情報の確認や、医療費控除の確定申告にも、マイナポータル連携が利用できます。今後、自身の医療費情報を確認する際は、便利なマイナポータルをぜひ活用してください。(全国健康保険協会和歌山支部企画総務グループ)
電話相談窓口
|和歌山県救急医療情報センター(24時間対応)
|073(426)1199
|子ども救急相談ダイヤル
|073(431)8000、または
♯8000(ブッシュ回線・携帯電話)
(平日午後7時～翌午前9時、土・日曜と祝日午前9時～翌午前9時)
