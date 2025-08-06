 

南紀白浜空港の土産物店オープン
「和歌山の名品ミュージアム」
県が誇る名産品、工芸品約400点がずらり

こだわりのセレクトで県内外に発信

 南紀白浜空港(白浜町才野)のターミナル2階に、新たな土産物店「和歌山セレクト」が7月19日にオープンしました。 2023年に新設された国際線ターミナルの2階部分で営業していた店舗が撤退後、同空港のビル運営会社「南紀白浜エアポート」が、20〜30代の若手梅農家らで組織する「梅ボーイズ」に運営を委託。今年4月から開店に向けて準備を進めてきました。

「選び抜いた和歌山の名品ミュージアム」と銘打つ同ショップには、「梅ボーイズ」が昔ながらの製法で手塩にかけて作る梅干しをはじめ、銘菓や地酒、海南市の家庭用品、高野口町のパイル織物など、和歌山県が誇る名産品や工芸品約400点がずらりと並びます。

品ぞろえだけでなく、陳列棚に梅を天日干しする木の台を使うなど、和歌山の魅力を全面でPR。ポップを読むと「へぇ～、なるほど」と思うことがたくさんあり、まさに“ミュージアム”

商品セレクトと空間デザインは、昨年12月にグルメガイドブック『おいしい和歌山』を出版した牧五百音(いをね)編集長が手掛けました。同書は飲食店情報だけでなく、「買う」「寄る」「聴く」といった項目で、特産品の紹介や、地元農家のインタビューも掲載しており、「梅ボーイズ」の山本将志郎代表が、牧編集長にプロデュースを依頼。「箱入りのご当地ラーメンだけでも30種類くらいは食べ比べました。空港を利用する人のお土産、手土産はもちろん、地元の人が来客のおもてなしの品を買いに来てくれるようなお店になればと、“ここで買えば間違いない”と思ってもらえる商品をそろえました」と、牧編集長は自信をのぞかせます。一品一品、丁寧に商品情報をポップに記しているのも牧編集長のこだわりで、作り手の思いや知られざる開発秘話なども書かれています。

営業時間は飛行機の発着に合わせて午前8時10分～午後6時20分、無休。一般利用できる第1駐車場は60分無料。

「梅ボーイズ」のメンバーで店舗マネジャーの山本実夢さん(右)と『おいしい和歌山』の牧五百音編集長(左)


