 

口から始まる健康づくりvol.93
人生100年時代 口腔環境と健康寿命の深い関係

歯の本数が転倒リスクを高める！？
「噛めること」は健康の土台

 人生100年時代を迎えた今、単に寿命を延ばすだけでなく「健康で自立した時間=健康寿命」をいかに伸ばすかが注目されています。その鍵のひとつが、実は「口の健康」だということを知っていますか。

近年の研究では、歯の本数と転倒リスクに関連があることが分かってきました。65歳以上の高齢者を対象にした追跡調査では、残っている歯が19本以下で義歯を使用していない人は、20本以上の人に比べて転倒のリスクが2・5倍も高いことが報告されています。一方、義歯を使用している人のリスクは1・36倍に抑えられており、歯の本数が、バランス機能や身体の安定性に大きく関与していることが分かります。

人間は頭部が重く上半身に重心があるため、平衡感覚を保つにはあごや咀嚼筋(そしゃくきん)、歯根膜からの神経刺激が重要です。歯を失った状態や義歯を使っていない状態では、こうした神経刺激が減少し、姿勢が不安定になり、転倒リスクが高まると考えられています。

また、歯の本数だけでなく、口腔環境も全身の健康状態に深く関係しています。中でも「歯周病」は、口の中の疾患だけにとどまらず、心筋梗塞や脳梗塞などの動脈硬化性疾患と関連があるとされています。歯周病菌が歯ぐきから血管内に侵入すると、炎症性物質が全身に広がり、血管内にプラーク(脂肪の塊)を形成したり、血栓を引き起こしたりする要因に。さらに、誤嚥(ごえん)によって歯周病菌が肺に入ると、高齢者の死亡要因の一つとされている誤嚥性肺炎の原因にもなります。

これらのことからも、口腔ケアは「虫歯を防ぐ」だけでなく、「命にかかわる疾患のリスクを下げる」ために重要な役割を果たしているのです。歯を守るためにまず大切なのは、日々の口腔ケアと定期的な歯科検診。早期発見・早期治療によって、歯の喪失や歯周病の進行を食い止めることができ、全身の健康維持にもつながります。

歯を失ってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。近年では、インプラント治療という選択肢があります。これは人工の歯根をあごの骨に埋め込んで固定する方法で、見た目が自然でしっかり噛(か)めることが特徴です。入れ歯のようなずれや違和感が少なく、天然歯に近い感覚で食事や会話ができる治療法として、多くの人に選ばれています。

信頼できる歯科クリニックで定期的に検診を受けながら、日々のケアを大切にし、健康でいきいきとした毎日を目指しましょう。
(川崎豪彦)

 

店舗名かわさきデンタルクリニック
電話番号073-488-5489
Webサイトhttps://www.kawasakidentalclinic.com/
住所〒640-8451　和歌山市中573-19-403
ふじと台ステーションビル エスタシオン EAST 4階
営業時間（診療時間）9：30～13：00、14：30～19：00
火曜日は9：30～15：00
金曜日・土曜日は18：00まで
定休日(休診日)
日曜・祝日

みんなの健康

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  2. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
  3. リビング和歌山2025年12月13日号「進化した往年の玩具、コレクションの極み 大人が夢中！「キダルトトイ」の世界」

    2025/12/11

    進化した往年の玩具、コレクションの極み
    大人が夢中！「キダルトトイ」の世界
     ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
  4. リビング和歌山2025年12月6日号「和歌山市内の5つの社寺を参拝 御朱印にときめく小旅へ」

    2025/12/4

    和歌山市内の5つの社寺を参拝
    御朱印にときめく小旅へ
     和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
  5. リビング和歌山2025年11月29日号「新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信 岩出市地域おこし協力隊着任」

    2025/11/27

    新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
    岩出市地域おこし協力隊着任
     JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  2. 2025/12/18

    2025年12月20日号

  3. 2025/12/11

    2025年12月13日号

  4. 2025/12/4

    2025年12月6日号

  5. 2025/11/27

    2025年11月29日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。