和歌山城に残る豊臣兄弟の痕跡
- 2026/2/19
- 街のイベント
1585年に創建された、和歌山城の歴史をひも解く旅に出かけませんか。「第2回！ 和歌山城に残る豊臣兄弟の痕跡(こんせき)」が、3月8日(日)午前9時半からと午後1時半から行われます。城郭研究の専門家と、天守閣や石垣の石材を採取した岡公園、刺田比古神社(和歌山市片岡町)、珊瑚寺(同市鷹匠町)など近辺に残る豊臣の痕跡を訪ねます。無料。定員各回20人。申し込みは2月24日(火)まで。多数抽選。
|イベント期間
|3月8日(日)
|問い合わせ
|和歌山城整備企画課
|電話番号
|073(435)1044
