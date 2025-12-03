和歌山市内の5つの社寺を参拝

御朱印にときめく小旅へ

和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全てそろえば、色鮮やかな紀州てまりの形をした特別な御朱印に！

御朱印巡りをきっかけに

和歌山市の観光振興を

2000年頃から全国各地のパワースポット巡りや、その際に訪れた社寺の御朱印を集める女性が増え、「御朱印ガール」といった言葉が生まれるほどのブームを巻き起こしました。和歌山県内でも2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産登録されたこともあり、熊野三山(本宮・速玉・那智の各大社)や高野山の寺院を訪れて御朱印を求める観光客が増大。コロナ禍を経た今も、旅をする楽しみの一つとして“御朱印集め”が定着しています。

「和歌山市でも参拝者の御朱印巡りをきっかけにして観光振興に役立てることはできないか…」と考えた恵運寺(同市吹上)の山本寿法住職。すでに御朱印を頒布して人気になっていた和歌山県護国神社、刺田比古神社、多賀神社、了法寺(各社寺の詳細はページ下部に掲載)に声をかけ、今年7月、5社寺が神仏和合の精神で結束して「紀州神仏霊場 あさも和(わ)」が発足。御朱印巡りを普及させることになりました。団体の名称は、紀の国にかかる枕ことば「あさもよし」と、和歌山の「和」を掛け合わせたことに由来。

5社寺それぞれの紋の刺しゅうが施された、扇型の「特別切り絵御朱印」が完成。11月1日から、頒布が開始されました。参拝者は、来年4月末までに5社寺を巡って御朱印を集めれば満願となり、最後に訪れた社寺で、和歌山城などがあしらわれた「あさも和 特製満願証(台紙)」がもらえます。

この台紙に5社寺の特別切り絵御朱印を貼ることで、“物事が丸く収まるように”や“子孫繁栄”との願いが込められた、鞠(まり)型の大きな御朱印を完成させることができるのです。

5社寺の御朱印を集めると

特製の缶バッジも授与

巡る順序は不問。御朱印の授与志納料は1体につき1600円。また満願の景品として、和歌山県立みはま支援学校(美浜町)の児童・生徒が制作・販売している缶バッジも授与されます。同校の支援活動の一環になればと、景品にこの缶バッジが採用されました。

山本住職は「神仏問わず授与所の拡大を図り、社寺以外にも市内各観光名所との連携や、お店などを巡る仕組みも考えていきたい」と今後の展望を話しています。

次項では5社寺の紹介にプラスして、和歌山リビング新聞社が発行する情報誌「わかやまのCAFÉ(カフェ)2026」に掲載している店舗の中から、各社寺近辺のカフェをピックアップ。ゆっくり、のんびり、自身のペースで来春までに、5社寺とカフェを巡る「小旅」を楽しんではいかがでしょうか。

5社寺とカフェめぐり

いいこと、あります

恵運寺

1619年創建。日本三大忍術伝書「正忍記」の著者である名取三十郎の墓石と位牌(はい)が発見されたことから、紀州忍術ゆかりの寺としても有名。

和茶縁

まるで祖父母の家を訪れたような古民家でいただく、おにぎりセットのモーニングやランチの定食が人気。

問い合わせ 080(5389)5325 住所 和歌山市吹上3-5-6 営業時間 午前7時半～午後7時 定休日 日曜 駐車場 あり

了法寺

国内で2カ寺でしか保有例のない「立体涅槃(ねはん)群像」を有し、毎年3月15日に行われる涅槃会で開帳。

WURST

ジューシーな極太ソーセージがパンからはみ出す「WURSTホットドッグ」。自家製デリも挟まれ、独自の味わい。

問い合わせ 090(2106)8948 住所 和歌山市和田394-1 営業時間 正午～午後6時 定休日 月・火曜 駐車場 あり Instagram @wurst_wakayama

和歌山県護国神社

明治戊辰(ぼしん)の役(えき)以降に国難に殉じた、和歌山県出身の戦没者3万6670柱の英霊がまつられています。和歌山城の敷地内に鎮座。

問い合わせ 073(425)2911 住所 和歌山市一番丁3

～Your Coffee～

“コーヒー先生”がいるお店。あえて定番は置かずに常時10種類前後の豆をそろえ、すべてドリップコーヒーで販売。

問い合わせ 070(6546)5619 住所 和歌山市徒町23 営業時間 午前11時～午後6時半 定休日 日曜 Instagram @wakayama_coffee_roastery

刺田比古神社

和歌山城の氏神で、徳川吉宗の拾い親の神社。岡(広瀬、大新、番丁、吹上、芦原、新南地区)の産土神として、「岡の宮」の名で知られています。

CUPS

西海岸スタイルのカフェで、本場仕込みのアメリカンベイクやスイーツを提供。甘さ控えめ、健康志向の仕上がり。

問い合わせ 073(488)7154 住所 和歌山市藪ノ丁13-8 営業時間 午前11時～午後6時

※土・日曜、祝日は10時から 定休日 月曜 駐車場 あり Instagram @cups_coffee_cupcakes

多賀神社

近江・多賀大社の分祀(ぶんし)。いのち神、夫婦縁結びの神、開運隆昌の神として「お多賀さん」の愛称で親しまれています。

問い合わせ 073(422)2086 住所 和歌山市十番丁101 HP https://otagasan-wakayama.jp/ Instagram @otagasan_wakayama

Blue Moon

1階がフラワーショップ、2階がカフェ。名物のプレーンパンケーキは、とろけるような食感。トッピングを選んで。

問い合わせ 073(494)8887 住所 和歌山市六番丁8 営業時間 午前11時～午後7時

※土・日曜、祝日は午前10時～午後6時 定休日 無休 Instagram @blue_moon_flowercafe

紹介したカフェの詳細は、『わかやまのCAFÉ2026』に掲載。和歌山県内の主要書店で販売中。1100円。

詳しくはこちら