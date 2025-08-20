國學院大學公開文化講座
- 2025/8/21
- 街のイベント
古代史を分かりやすく紹介する「第26回國學院大學(こくがくいんだいがく)公開文化講座」が、9月6日(土)に和歌山県民文化会館5階大会議室で実施されます。午後2時から、元紀伊風土記の丘館長・中村貞史さんが「縄文時代の暮らし」をテーマに講演。午後3時から、同大學文学部教授・文学部長・谷口雅博さんが「有間皇子謀反(むほん)事件と紀伊国行幸歌」について話します。参加無料。予約不要。
|イベント期間
|9月6日(土)
|問い合わせ
|國學院大學院友会和歌山県支部・小山さん
|電話番号
|073(471)8523
