「工具専門買取販売 工具コレクト」が和歌山市今福から狐島へ移転し、8月11日にリニューアルオープン。売り場面積が広がり、品ぞろえも一層充実！ 従来の工具や釣具に加え、ゴルフウエアやバイクウエア、おもちゃ、アイドルグッズも新たに販売。毎月3日は”釣具”、5日は”工具”セールの日。さらに、LINE(ライン)公式アカウントを友だち追加すると毎回10％引きで買い物でき、月末2日間には全ての商品が20％引きになる特典もあります。
店舗情報
|店舗名
|工具専門買取販売工具コレクト
|電話番号
|0120(976)790
|住所
|和歌山市狐島243-11
|営業時間
|午前10時～午後7時
|定休日
|水曜
|駐車場
|あり
