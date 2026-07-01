夏休み親子手話講座
- 2026/7/2
- 街のイベント
和歌山市在住または通学する小学生と保護者に向けた「夏休み親子手話講座」が、8月1日(土)午前10時～正午、同市役所で開かれます。手話で簡単なあいさつなどを覚えて、聴覚障害者に対する理解を深めます。無料。定員親子20組。申し込みは7月15日(水)までに、所定の申込用紙(市役所障害者支援課窓口、または同市ホームページよりダウンロード)に必要事項を記入の上、郵送やファクスなどで(必着)。
|イベント期間
|8月1日(土)
|問い合わせ
|和歌山市役所障害者支援課
|電話番号
|073(435)1060
073(431)2840
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