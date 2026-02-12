太極拳無料体験
- 2026/2/12
- 街のイベント
和歌山楽楽太極拳倶楽部(くらぶ)が主催する、初心者向けの「太極拳無料体験」が、3月3日(火)～4月22日(水)に開催。和歌山市北コミュニティセンター(同市直川)で、火曜または水曜コースの全8回実施。ゆっくりと呼吸に合わせて行う健康体操で、中国武術の太極拳。音楽に合わせてリラックスしながら、緩やかに体を動かします。参加無料。時間などの詳細は問い合わせ、参加申し込みは電話で。
|イベント期間
|3～4月の毎火曜と水曜
|問い合わせ
|鈴木さん
|電話番号
|090(7764)2659
おすすめ記事
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
-
2026/1/22南葵音楽文庫100年
紀州徳川の世界的な音楽遺産「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…