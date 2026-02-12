太極拳無料体験

和歌山楽楽太極拳倶楽部(くらぶ)が主催する、初心者向けの「太極拳無料体験」が、3月3日(火)～4月22日(水)に開催。和歌山市北コミュニティセンター(同市直川)で、火曜または水曜コースの全8回実施。ゆっくりと呼吸に合わせて行う健康体操で、中国武術の太極拳。音楽に合わせてリラックスしながら、緩やかに体を動かします。参加無料。時間などの詳細は問い合わせ、参加申し込みは電話で。