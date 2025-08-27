6月1日にオープンした「6 PEACE PIZZA」は、大きめサイズのピザを1ピースから味わえる“ニューヨークスタイル”が特徴。東京都新宿区の人気パン屋「峰屋」から全粒粉生地を仕入れ、同区のイタリアン料理店「かぁさ」の小笹シェフが監修しています。常時6～10種類のピザが並び、サイドメニューやドリンクも充実。おすすめは「ニューヨークマルゲリータ」(550円)。テイクアウトも可。
店舗情報
|店舗名
|6 PEACE PIZZA(シックス・ピース・ピザ)
|電話番号
|0736(79)4321
|住所
|岩出市山崎1-1
|営業時間
|午前11時～午後5時(土・日曜、祝日は午前10時から)
|定休日
|不定休
|駐車場
|あり
|@6_peace_pizza
