 

好きなピザを1ピースから注文OK
定番から季節限定まで、6～10種類を提供

6 PEACE PIZZA(シックス・ピース・ピザ) 6月1日にオープンした「6 PEACE PIZZA」は、大きめサイズのピザを1ピースから味わえる“ニューヨークスタイル”が特徴。東京都新宿区の人気パン屋「峰屋」から全粒粉生地を仕入れ、同区のイタリアン料理店「かぁさ」の小笹シェフが監修しています。常時6～10種類のピザが並び、サイドメニューやドリンクも充実。おすすめは「ニューヨークマルゲリータ」(550円)。テイクアウトも可。

店舗情報

店舗名6 PEACE PIZZA(シックス・ピース・ピザ)
電話番号0736(79)4321
住所岩出市山崎1-1
営業時間午前11時～午後5時(土・日曜、祝日は午前10時から)
定休日不定休
駐車場あり
Instagram@6_peace_pizza

newスポット

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  2. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」

    2025/8/21

    あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
    免疫細胞のはなし
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  3. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」

    2025/8/7

    語り継ぐ体験、記録で伝える
    戦後80年、未来へ残す記憶
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
  4. リビング和歌山2025年8月2日号「専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード ブーム再燃！アサイーボウル」

    2025/7/31

    専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
    ブーム再燃！アサイーボウル
      まだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
  5. リビング和歌山2025年7月26日号「進化する「北ぶらくり丁」」

    2025/7/24

    進化する「北ぶらくり丁」
     レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/8/28

    2025年8月30日号

  2. 2025/8/21

    2025年8月23日号

  3. 2025/8/7

    2025年8月9日号

  4. 2025/7/31

    2025年8月2日号

  5. 2025/7/24

    2025年7月26日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。