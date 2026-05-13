岩出市に理容室「カットハウスOK！」が4月3日にオープン。ベテランスタッフが子どもから大人まで幅広く対応します。地元に愛される店を目指し、価格はリーズナブルに設定。「調髪」は顔そり込みで高校生以上1800円、中学生1500円、小学生1200円、65歳以上1600円。シャンプー付きは各料金に400円追加。女性顔そり(2000円)もあり、女性スタッフが担当してくれます。予約は受け付けておらず、来店順で案内。
店舗情報
|店舗名
|カットハウスOK！
|電話番号
|0736(79)6765
|住所
|岩出市今中118-1
|営業時間
|午前9時～午後6時(混雑時は受け付けを早めに終了する場合あり)
|休日
|月・第3火曜
|駐車場
|あり
|HP
|https://www.cut-ok.com/
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