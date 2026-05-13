子どもから大人まで通える理容室

大人は顔そり込みで1800円

岩出市に理容室「カットハウスOK！」が4月3日にオープン。ベテランスタッフが子どもから大人まで幅広く対応します。地元に愛される店を目指し、価格はリーズナブルに設定。「調髪」は顔そり込みで高校生以上1800円、中学生1500円、小学生1200円、65歳以上1600円。シャンプー付きは各料金に400円追加。女性顔そり(2000円)もあり、女性スタッフが担当してくれます。予約は受け付けておらず、来店順で案内。

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