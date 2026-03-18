子どものイヤイヤ処方箋

3～4月は、入園、卒園、進級など、子どもを取り巻く環境がガラリと変わる季節です。この時期、いつも以上に子どもの“イヤイヤ”が激しくなったと感じることはありませんか？

子どものイヤイヤは、不安の裏返しでもあります。大人でも新しい環境は緊張するもの。言葉で「寂しい」「不安だ」と言えない2歳・3歳の子どもたちは、“イヤイヤ”という形でストレスを発散し、自分を保とうとしているのです。

特に引っ越しや入園が重なる時期は、 親も忙しくなりがち。そんな時こそ「1日5分だけ」と決めて、全力で抱きしめたり、一緒に遊んだりする時間を作ってみてください。心の土台が安定すれば、イヤイヤの嵐も少しずつ落ち着いていきます。新しい門出を、焦らず子どものペースで見守りましょう。

また、イヤイヤが出たときの有効な手立てとして二択で選ばせる方法も。「着替える？」と聞いて「イヤ！」と返してきたら、「赤い服と青い服、どっちにする？」と聞くと、自分で選んだ満足感からスムーズに動けることもあります。

イヤイヤ期は、これまでは親の言う通りだった子が、自分という個性を持ち始め、順調に成長している証し。「イヤ」の裏側にあるのは、「自分でやりたい！」という強い自立心です。まだ言葉でうまく伝えられなかったり、指先が思うように動かなかったりするもどかしさが、爆発して「イヤ！」につながっていることも。

大切なのは、大人が余裕を持つことです。イライラしたらその場を離れて、深呼吸をしてみましょう。