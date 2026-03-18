子どものイヤイヤ処方箋
- 2026/3/19
- 子育て・教育
- 時短カンタン家事育児
3～4月は、入園、卒園、進級など、子どもを取り巻く環境がガラリと変わる季節です。この時期、いつも以上に子どもの“イヤイヤ”が激しくなったと感じることはありませんか？
子どものイヤイヤは、不安の裏返しでもあります。大人でも新しい環境は緊張するもの。言葉で「寂しい」「不安だ」と言えない2歳・3歳の子どもたちは、“イヤイヤ”という形でストレスを発散し、自分を保とうとしているのです。
特に引っ越しや入園が重なる時期は、 親も忙しくなりがち。そんな時こそ「1日5分だけ」と決めて、全力で抱きしめたり、一緒に遊んだりする時間を作ってみてください。心の土台が安定すれば、イヤイヤの嵐も少しずつ落ち着いていきます。新しい門出を、焦らず子どものペースで見守りましょう。
また、イヤイヤが出たときの有効な手立てとして二択で選ばせる方法も。「着替える？」と聞いて「イヤ！」と返してきたら、「赤い服と青い服、どっちにする？」と聞くと、自分で選んだ満足感からスムーズに動けることもあります。
イヤイヤ期は、これまでは親の言う通りだった子が、自分という個性を持ち始め、順調に成長している証し。「イヤ」の裏側にあるのは、「自分でやりたい！」という強い自立心です。まだ言葉でうまく伝えられなかったり、指先が思うように動かなかったりするもどかしさが、爆発して「イヤ！」につながっていることも。
大切なのは、大人が余裕を持つことです。イライラしたらその場を離れて、深呼吸をしてみましょう。
カール友波さんによる新しい資格取得１日講座が4月に開講。偏食や集中できない、朝起きられないなど、発達の気になる行動の背景を「栄養環境」の視点から学びます。親子が楽に暮らせる方法を見つけましょう。
【日 時】4月17日（金）
【時 間】午後1時〜4時
【会 場】リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室（和歌山市本町、フォルテワジマ4階）
【受講料】1万2650円 ※テキスト代別途
【定 員】15人 （最少開講人数3人）
【申し込み・問い合わせ】073(421)4411フォルテ教室(日曜、祝日除く午前10時〜午後6時半)
|お片づけプレゼンター
|カール友波(となみ)
|プロフィール
|「カールく明るくお片づけ」をモットーに活動中。整理収納教育士認定講師、時短家事コーディネーター・ベーシック認定講師、 著書「子どもがどんどん整理整頓したくなるお片づけ帖」。発達支援教育士認定講師でもあり、リビングカルチャー倶楽部で認定講座を開講中
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