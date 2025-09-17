子どもも喜ぶ、夏バテ解消レシピ

残暑が厳しくて、食欲がない日、また、台所で火を使いたくない日が続くとき、こんなレシピはいかがでしょうか。

【タコそうめん】

タコライスのごはんの代わりに、すぐにゆで上がり、お財布にもやさしいそうめんを使ってサッパリと。彩りが華やかで、子どもと一緒でも楽しく調理でき、食欲がないときも手軽に栄養が取れます。

【材料】

ひき肉、塩・コショウ、クミン(パウダータイプのスパイス)、レタス、トマトまたはミニトマト、オクラ、めんつゆ

【作り方】

①ひき肉を炒め、塩・コショウ、クミンで味を調える(クミンは辛くなくてエスニックな味わいなので、たくさん作り置きしておくと便利。紅ショウガや小ネギを散らすと肉どんぶりにもできます)②レタスを細切り、トマトは1センチ角(ミニトマトなら4分の1)に、オクラはゆがいて星形に切る③硬めにゆでたそうめんに、好みの量のめんつゆをかけ、レタス、ひき肉、トマト、オクラをトッピング

【アレンジ】

キュウリの千切りを足したり、同じ具材をライスペーパーで巻いて、生春巻きにするのもおすすめ

【シュガートマト】

すりおろしたトマトに砂糖を入れて混ぜるだけ。トマトに砂糖？と驚く人も多いですが、デザート感覚で病みつきになりますよ。子どもの頃、熱があるときや食欲がないときに、よく母が作ってくれました。すりおろすのが面倒なら、トマトをざく切りにして砂糖をかけるだけでもОKです。

どちらも、厳しい残暑を乗り切るお手軽レシピです。だまされたと思って、ぜひ一度お試しください。