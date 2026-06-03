子育てセミナー
- 2026/6/4
- 街のイベント
子育て中の保護者やミドル世代の人を対象にした、子どもへの向き合い方を学ぶ「子育てセミナー」が、6月28日(日)午前10時～11時半、和歌山市北コミュニティセンター(同市直川)で開かれます。家庭倫理の会和歌山支部主催。倫理研究所の宮城麻里さんが「イヤイヤ期、思春期の子どもとの接し方」をテーマに講演、子育ての悩みを解消するヒントを提案します。資料代300円。定員20人。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|6月28日(日)
|問い合わせ
|菊谷さん
|電話番号
|090(9874)1496
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