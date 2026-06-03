子育てセミナー

子育て中の保護者やミドル世代の人を対象にした、子どもへの向き合い方を学ぶ「子育てセミナー」が、6月28日(日)午前10時～11時半、和歌山市北コミュニティセンター(同市直川)で開かれます。家庭倫理の会和歌山支部主催。倫理研究所の宮城麻里さんが「イヤイヤ期、思春期の子どもとの接し方」をテーマに講演、子育ての悩みを解消するヒントを提案します。資料代300円。定員20人。申し込みは下記へ。