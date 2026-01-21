 

孤立させない、孤独にさせない

 和歌山非行と向き合う親たちの会「おりづるの会」主催の学習会「孤立させない、孤独にさせない」が、2月14日(土)午後2時～5時、和歌山市地域フロンティアセンターC会議室(同市本町、フォルテワジマ6階)で行われます。池上商事代表・池上真さんが保護司や職親プロジェクトの活動を通じて、犯罪などを引き起こした人たちへの支援について講演。無料。定員30人。予約不要。

イベント期間2月14日(土)
問い合わせ石橋さん
電話番号090(1140)1499
1月16日現在の情報です

