孤立させない、孤独にさせない

和歌山非行と向き合う親たちの会「おりづるの会」主催の学習会「孤立させない、孤独にさせない」が、2月14日(土)午後2時～5時、和歌山市地域フロンティアセンターC会議室(同市本町、フォルテワジマ6階)で行われます。池上商事代表・池上真さんが保護司や職親プロジェクトの活動を通じて、犯罪などを引き起こした人たちへの支援について講演。無料。定員30人。予約不要。