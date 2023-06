宇宙といのちのつながりを壮大なスケールで体感しながら、自己の内側から気づきを見いだすアート映像作品「LIFEいのち~うまれることを再体験~」(約25分)の特別上映会。いのちの神秘を体感する「いのち展」が同時開催されます。会場は、日本最大級の石庭「蟠龍庭(ばんりゅうてい)」の中央に位置する通常非公開の特別室。いのちの素晴らしさを再確認しながら、いのちの根源とつながることができれば…。

星空の下、伽藍根本大塔前で行われます。同作品監督でシンガーソングライターの橋本昌彦さんによる歌唱も。

①七色写経(なないろしゃきょう)

高野山の7人の神仏の名前を、7色の筆で写します(仏名写経)。

②折り紙でこうやくんを作ろう

折り紙で高野山のキャラクター「こうやくん」を作成。願いごとを書いて飾ります。

③こうやくんからの挑戦状!

こうやくんから出題される問題の場所へ行き、答えを探して記入します。正解すれば記念品をゲット!

④パネル展示

「密教って何?」「空海ってどんな人?」などの疑問の答えを、パネルにして展示。

⑤苔テラリウム

ガラス容器の中に土や苔を植え、ミニチュアのオブジェをレイアウトし、持ち帰ります。鑑賞しながら苔を育て、心の癒やしに。

⑥紙芝居「お大師さま」

高野山高校の生徒による紙芝居。

GO GO MY LIFE 2034年 IN 高野山

“未来に夢とメッセージを届けよう”