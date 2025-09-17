家でも店でも、本格焼き肉を楽しめる

精肉店と焼き肉店が一体となった店舗

和歌山市園部に9月12日にオープンした「肉の匠 牛力屋」は、精肉店と焼き肉店が一体となった店舗。独自のルートで、上質な牛肉を一頭買いし、店内で丁寧にカット。お手頃価格の肉からブランド牛まで、幅広い種類の肉がそろっています。ランチは「牛力屋の焼肉ランチ」(1760円)をはじめ、「焼肉上ハラミ丼」(1980円)など、丼ぶりメニューも充実。座敷や半個室もあり、子ども連れも楽しめます。

店舗情報