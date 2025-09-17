和歌山市園部に9月12日にオープンした「肉の匠 牛力屋」は、精肉店と焼き肉店が一体となった店舗。独自のルートで、上質な牛肉を一頭買いし、店内で丁寧にカット。お手頃価格の肉からブランド牛まで、幅広い種類の肉がそろっています。ランチは「牛力屋の焼肉ランチ」(1760円)をはじめ、「焼肉上ハラミ丼」(1980円)など、丼ぶりメニューも充実。座敷や半個室もあり、子ども連れも楽しめます。
店舗情報
|店舗名
|肉の匠 牛力屋(ぎゅうりきや)
|電話番号
|073(488)2988
|住所
|和歌山市園部855-5
|営業時間
|焼き肉店午前11時～午後2時(OS1時半)、午後5時～10時(OS9時半)、精肉店午前10時～午後7時
|定休日
|水曜
|駐車場
|あり
|@gyurikiya.sonobe
