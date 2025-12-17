寒い日のお楽しみ

せいろ蒸し日和

寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取り入れたオリジナルレシピを紹介します。家庭でも手軽に楽しめる、彩り豊かなメニューをぜひ試してみて。

【プロフィル】

和歌山市在住。世界各地の食文化に親しみ、さまざまな食に関する資格を取得。ベジフル料理研究家として活動するほか、リビングカルチャー倶楽部（くらぶ）でフルーツカッティング講師を務めるなど、多方面で活躍中

“映える”だけじゃない

手軽でヘルシーなごちそう

勢いが衰えない「せいろ蒸しブーム」。気になってはいるけれど、まだ挑戦したことがない、そんな人も多いのではないでしょうか。実はせいろ蒸し料理は意外と手軽で、工夫次第でごちそう感も演出できる優れもの。

和歌山を拠点に活躍する、ベジフル料理研究家の井上さんに、和歌山の食材をメインに使った、“簡単でおいしいせいろ蒸し”のレシピを3つ考案してもらいました。食材は和歌山県産にこだわっていますが、家庭にある食材でも代用可能。

「せいろ蒸しの魅力は、素材の力を引き出せること。ゆでるとお湯に流れ出てしまう成分も、蒸すことで栄養を無駄なく取れます。油を使わずに仕上がるので、軽やかで満足感があり、体にもやさしい」と井上さん。

調理のポイントを聞くと、「加熱前の盛り付けで、ほぼ完成を意識して」とのこと。火の通りにくい食材は下、通りやすいものは上に重ね、彩りを意識して並べると、ふたを開けた瞬間に“ごちそう感”が生まれます。白菜やキャベツを敷くと、蒸気むらを防ぐ効果も。ギョーザなどの冷凍食品も、並べて蒸すだけでおいしく仕上がります。

「味のバリエーションを広げるたれもせいろ蒸しの醍醐味(だいごみ)。紹介したレシピの他にも、ゴマ油やラー油を使って中華風だれに、ポン酢とコチュジャンでエスニック風にと、一皿で何皿分も楽しめます」とも。 「手軽さ」「特別感」「映え」「ヘルシー」。この4拍子がそろったせいろ蒸しは、日常に取り入れられる、ちょっと特別な料理。ふたを開けた瞬間に広がる湯気と香り、せいろを囲む時間が、寒い季節の小さな幸せを届けてくれそうです。

※レシピはすべて直径18㎝のせいろを使用。材料は、せいろに収まる適量が目安です

冬野菜のホットサラダ

材 料

カボチャ、大根、ニンジン、カブ、キノコ類、白菜、小松菜、キャベツ、ブロッコリーなど

【たれ①】湯浅しょうゆ、ジャバラ果汁、ぶどう山椒(さんしょう)の粉末

【たれ②】梅干し(たたく)、ゴマだれ、白みそ

作り方

1.たれ①と②をそれぞれ混ぜておく

2.野菜を並べる

3.20分ほど蒸す

ポイント

梅干しの果肉を包丁でみじん切りにするようなイメージで、細かくたたきます

紀州うめどりの金山寺味噌チーズ

材 料

紀州うめどり(もも)、金山寺味噌、チーズ、ミニトマト、水菜、白髪ネギなど

作り方

1.金山寺味噌を紀州うめどりにもみ 込み30分ほど漬け込んでおく

2.たっぷり敷いた水菜の上に1.の 紀州うめどりと、その他の野菜を のせて15分ほど蒸す

3.火が通ったらチーズをのせて、とろけるまでさらに蒸す

ポイント

鶏もも肉は厚みがあると火が通りにくいため、そぎ切りにします

せいろで味わう甘味

サツマイモ&ミカンの蜜とろデザート

材 料

サツマイモ、ミカン、バター適量、ミカンハチミツ、チャービル(またはパセリ)

作り方

1.クッキングシートを敷き、サツマイモ を並べる

2.ミカンを重ねすぎない程度に配置する

3.バターを真ん中に置き、レーズンを散らす

4.中火で12～15分ほど蒸す

5.ミカンハチミツを回しかけ、チャービルを添える

ポイント

サツマイモは、ピーラーで約1cm間隔に皮をむくと、カットしたときに見た目がかわいらしくなります

お気に入りのせいろを見つけよう！

カインズ 紀伊川辺店

せいろはもちろん、せいろ蒸し料理に欠かせない道具がそろう「せいろコーナー」が売り場の一角に設けられています。蒸し料理を手軽に始めてみたい人におすすめです。 ※取り寄せ、または品切れの場合あり

問い合わせ 073(462)9000 住所 和歌山市川辺220 営業時間 午前9時～午後8時 定休日 1月1日 Instagram @cainz_official 駐車場 あり

漆器のある暮らし

海南市の「みよし漆器」の直営店。アウトレットのせいろを低価格で販売しています。「杉せいろ」と「竹せいろ」の2種類、大きさは15～30cmと品ぞろえ豊富。入荷情報はインスタグラムで随時更新しています。

問い合わせ 073(499)6637 住所 和歌山市内原895-3 102 営業時間 午前11時半～午後4時半(土・日曜、祝は午後5時半まで) 定休日 水曜、年末年始 Instagram @shikki_noaru_kurashi 駐車場 あり

蒸し料理専門店

素材の味を引き立てる

せいろ専門店2店舗を手がける奥川さん。せいろ蒸し料理に魅了され、和歌山の豊かな食材の魅力を最大限に生かす料理を追求。「蒸すことで、素材そのものの味が引き立つんです。自宅でたくさんの種類の食材をそろえるのは難しいけれど、お店ではいろんな食材を一度に楽しんでもらえたら」と語ります。

マグロとせいろ蒸し料理 勝浦

厳選した魚介を、注文を受けてから目の前でせいろ蒸しに。蒸すことでうまみが凝縮され、素材本来の香りと味わいが一層引き立ちます。まずは何もつけずに素材のうまみを。次に、こだわりのポン酢またはゴマだれでどうぞ。

問い合わせ 073(433)6766 住所 和歌山市湊45-1 営業時間 午前11時～午後2時半(OS2時)、午後5時～11時 定休日 火曜と月・水・木曜のディナータイム HP https://www.seiromushi-katsuura.com/ 駐車場 あり

蒸しダイニング Musu Musu

和歌山の新鮮な魚介や肉、旬の野菜などを蒸し料理でカジュアルに楽しめます。見た目も華やかで、体にやさしくほっとする味わい。25種類の旬の野菜をいただける「ムスムスランチ」(2178円)がおすすめです。