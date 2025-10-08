川原の石の観察会
- 2025/10/9
- 街のイベント
小学生以上を対象にした「川原の石の観察会」が、11月9日(日)午後1時～3時、紀の川の川原(岩出市船戸)で実施されます(雨天中止)。川原を歩いて、いろいろな種類の石を見つけて観察します。小学生は保護者同伴。参加無料。定員20人。10月19日(日)までに往復はがきで申し込み(必着)。応募多数は抽選。
|イベント期間
|11月9日(日)
|問い合わせ
|和歌山県立自然博物館
|電話番号
|073(483)1777
