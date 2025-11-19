外壁や屋根の塗装、屋上の防水工事などのリフォームを手掛ける「ライフ」が、11月1日にショールームをオープン。カタログでは分かりにくい色や質感、耐久性や機能性も、専門スタッフが丁寧に説明。実際の施工例や塗装サンプルを見て、触れて、比べて体感できます。今なら年末まで、洗浄がお得に(駐車場と門柱、玄関ポーチで8888円、洗浄面積30平方mまで)。来店予約とアンケートに記入した先着50人は、お米券と日用品セットがもらえます。
店舗情報
|店舗名
|ライフ
|電話番号
|0120(142)370
|住所
|和歌山市中島465
|営業時間
|午前9時半～午後6時
(祝日除く、月～金曜の午後3時以降は要予約)
|定休日
|水曜
|駐車場
|あり
