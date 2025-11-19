年末の大掃除と一緒におうちの外もきれいに！

来店予約とアンケート記入した人は特典あり

外壁や屋根の塗装、屋上の防水工事などのリフォームを手掛ける「ライフ」が、11月1日にショールームをオープン。カタログでは分かりにくい色や質感、耐久性や機能性も、専門スタッフが丁寧に説明。実際の施工例や塗装サンプルを見て、触れて、比べて体感できます。今なら年末まで、洗浄がお得に(駐車場と門柱、玄関ポーチで8888円、洗浄面積30平方mまで)。来店予約とアンケートに記入した先着50人は、お米券と日用品セットがもらえます。

店舗情報