店主厳選の日本茶7種類を用意

急須で味わう香り高い一杯を自宅で

「もっとおいしい日本茶を楽しんでもらいたい」と思いを込めて、日本茶好きの店主が8月23日に「茶のいろ」をオープン。ほうじ茶(100g972円から)をはじめ、普段使いから特別な時にいただく少しぜいたくなものまで約7種類の茶葉を用意。急須などの茶器も扱っています。店内では試飲(1種550円から)もでき、スタッフが種類ごとに適した温度や抽出時間を丁寧に説明してくれます。急須で入れるからこそ味わえる、香り高いひとときを自宅で満喫して。

店舗情報