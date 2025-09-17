「もっとおいしい日本茶を楽しんでもらいたい」と思いを込めて、日本茶好きの店主が8月23日に「茶のいろ」をオープン。ほうじ茶(100g972円から)をはじめ、普段使いから特別な時にいただく少しぜいたくなものまで約7種類の茶葉を用意。急須などの茶器も扱っています。店内では試飲(1種550円から)もでき、スタッフが種類ごとに適した温度や抽出時間を丁寧に説明してくれます。急須で入れるからこそ味わえる、香り高いひとときを自宅で満喫して。
店舗情報
|店舗名
|茶のいろ
|電話番号
|080(2727)0312
|住所
|岩出市清水485-1
|営業時間
|午前10時～午後6時
|定休日
|火曜、その他不定休(インスタで確認を)
|駐車場
|あり
|@cya_no_iro
関連キーワード
おすすめ記事
-
2025/9/18あなたのアイドルを探せ！！
【推し活】アニマル総選挙！ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
-
2025/9/11行ってみたから伝えたい！
大阪関西 万博体験レポート今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
-
2025/9/4和歌山のヒガシから新着情報
これが新しい橋本です橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
-
2025/8/28自然界の脅威に備えよう
人と自然の“キケンな遭遇”
出合ったらどうしよう！？秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
-
2025/8/21あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
免疫細胞のはなし私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…