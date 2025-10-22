待望の第1子が7月に誕生！

育児に奮闘中の新米パパ

趣味は？

1、2年前から釣りにはまっていて、以前は同僚と朝4時に出かけ、タチウオなどを釣っていました。釣った魚は自分でさばいて、家族にふるまっています

休日の過ごし方は？

7月に子どもが生まれ新米パパに。休日はミルクをあげたり、おむつを替えたりしながら初めての育児を楽しんでいます

理想のパパ像は？

生まれたばかりで、これからのことは想像もつかなくて…。まずは目の前の育児を頑張って、友達のように何でも相談してもらえるパパになりたいです

イケメン★papa実行委員会から一言

今は好きな釣りを控え、奥さんと子育てに奮闘する新米パパの花折さん。赤ちゃんのお世話や夜泣きにも夫婦で力を合わせています。将来は、親子で釣りに行ける日が楽しみですね