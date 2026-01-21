心もぽかぽか温まる、写真整理術

お正月は家族で集まったり、旅行に行ったりと写真が増える時期かもしれません。アルバムも、スマホの中も写真がいっぱいで、いざ見たい・見せたいと思っても、すぐに出てこず困ったことはありませんか。

ちょうど今のような寒い時期は、家でぬくぬく写真を整理するのに向いています。昔ながらの重く分厚いアルバムは、業者にスキャンしてもらいデータ化したら、大切な写真だけを剥がして、処分がおすすめ。わが家では、どうしても残しておきたい2冊だけをまるごと残しています。

データ化はお金がかかるし、見なくなるからちょっと…という人は、ポケットアルバムの外だけ処分することを強くお勧めします。写真を抜き取り、箱に写真だけを残す。たったこれだけで、驚くほどコンパクトに収納できます。

「このころはかわいかったね」など家族でわいわい言いながら、目をつぶっている写真、手ぶれ写真、似たような写真を処分して家族で分けると、さらに省スペースになります。写真の裏に年代や場所を書いておきましょう。

手軽に撮りすぎてたまる一方のスマホやデジカメの写真は、パソコンに保存、SNSに投稿して消すなどします。「スマホの写真は電車や病院の待ち時間、TVのCМの間に消す」など、いつやるかを生活の中にちょこちょこ組み込むのがコツ。「今の時間に10枚消そう」など、ゲーム感覚で実行あるのみです。

写真は撮るだけでなく、見返すことで思い出がよみがえり、心がぽかぽかに。この冬から習慣にしてみませんか。