 

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城
2月27日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

のび太たちの海底大冒険が再びスクリーンへ

 1983年に公開し、感動を呼んだ「のび太の海底鬼岩城」が、新たな解釈と映像でよみがえります。

夏休みを過ごすのび太たちは、ドラえもんのひみつ道具を使い、海の真ん中でキャンプをすることに。海底で沈没船を発見したことをきっかけに、5人は謎の青年エルと出会います。彼はなんと、海底世界「ムー連邦」に住む海底人でした。陸上人を嫌う彼らに、なかなか信用してもらえないのび太たち。やがて、海底人が恐れている“鬼岩城”が動き出したとの知らせが到着。仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた海底大冒険が始まります。

監督 矢嶋哲生
出演 水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/木村昴/関智一/千葉翔也/広橋涼/平愛梨/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
2/27から上映 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/レンタル・ファミリー/劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編/嵐が丘/木挽町のあだ討ち/パンダプラン
上映中 教場 Requiem/ほどなく、お別れです/新劇場版 銀魂‐吉原大炎上‐(PG12)/銀河特急ミルキーサブウェイ/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
2/27から上映 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/レンタル・ファミリー/劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編/木挽町のあだ討ち/#拡散/ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS
上映中 教場 Requiem/災 劇場版(PG12)/ほどなく、お別れです/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。3月4日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。 

