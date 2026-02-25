映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城

2月27日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

のび太たちの海底大冒険が再びスクリーンへ

1983年に公開し、感動を呼んだ「のび太の海底鬼岩城」が、新たな解釈と映像でよみがえります。

夏休みを過ごすのび太たちは、ドラえもんのひみつ道具を使い、海の真ん中でキャンプをすることに。海底で沈没船を発見したことをきっかけに、5人は謎の青年エルと出会います。彼はなんと、海底世界「ムー連邦」に住む海底人でした。陸上人を嫌う彼らに、なかなか信用してもらえないのび太たち。やがて、海底人が恐れている“鬼岩城”が動き出したとの知らせが到着。仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた海底大冒険が始まります。

監督 矢嶋哲生 出演 水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/木村昴/関智一/千葉翔也/広橋涼/平愛梨/ほか

ジストシネマ和歌山

ジストシネマ和歌山

電話番号 073(480)5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 2/27から上映 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城

イオンシネマ和歌山

イオンシネマ和歌山

電話番号 073(456)5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 2/27から上映 映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城

