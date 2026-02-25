映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城
2月27日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/2/26
- コーナー
- Cinema Preview
のび太たちの海底大冒険が再びスクリーンへ
1983年に公開し、感動を呼んだ「のび太の海底鬼岩城」が、新たな解釈と映像でよみがえります。
夏休みを過ごすのび太たちは、ドラえもんのひみつ道具を使い、海の真ん中でキャンプをすることに。海底で沈没船を発見したことをきっかけに、5人は謎の青年エルと出会います。彼はなんと、海底世界「ムー連邦」に住む海底人でした。陸上人を嫌う彼らに、なかなか信用してもらえないのび太たち。やがて、海底人が恐れている“鬼岩城”が動き出したとの知らせが到着。仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた海底大冒険が始まります。
|監督
|矢嶋哲生
|出演
|水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/木村昴/関智一/千葉翔也/広橋涼/平愛梨/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|2/27から上映
|映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/レンタル・ファミリー/劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編/嵐が丘/木挽町のあだ討ち/パンダプラン
|上映中
|教場 Requiem/ほどなく、お別れです/新劇場版 銀魂‐吉原大炎上‐(PG12)/銀河特急ミルキーサブウェイ/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|2/27から上映
|映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城/レンタル・ファミリー/劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編/木挽町のあだ討ち/#拡散/ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS
|上映中
|教場 Requiem/災 劇場版(PG12)/ほどなく、お別れです/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。3月4日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/2/26和歌山一番星AWARD
認定商品決定！県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
-
2026/2/19餅をまけば福も人も呼び込む！
和歌山は餅まきの聖地厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…