 

映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台
3月27日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

少年ルビッチの新たな冒険ファンタジー

日本アカデミー賞受賞、国内動員196万人を記録した「映画 えんとつ町のプペル」の続編。原作・脚本・製作総指揮を西野亮廣、監督を廣田裕介が担当。世界観をさらに広げた新たな冒険ファンタジーです。

親友プペルを失い、悲しみを抱えながらも前へ進もうとしていた少年ルビッチは、時を支配する異世界「千年砦(とりで)」に迷い込みます。そこにあったのは、11時59分で止まった不思議な時計台。元の世界へ戻るため、相棒モフとともに時計台の謎を追うルビッチは、100年もの間“約束”を信じて待ち続ける男ガスと出会い…。

監督 廣田裕介
出演 永瀬ゆずな/窪田正孝/MEGUMI/小芝風花/吉原光夫/土屋アンナ/山寺宏一/藤森慎吾/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
3/27から上映 映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台/ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。/鬼の花嫁/2025 INI LIVE [XQUARE – MASTERPIECE] – LIVE FILM/センチメンタル・バリュー
上映中 君が最後に遺した歌/プロジェクト・ヘイル・メアリー/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
3/27から上映 映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台/90メートルトリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。/鬼の花嫁/映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島/フェザーズ その家に巣食うもの
上映中 君が最後に遺した歌/プロジェクト・ヘイル・メアリー/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。4月1日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。

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