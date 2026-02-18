有吉佐和子がもたらした文学
- 2026/2/19
- 街のイベント
作家・有吉佐和子と交流した日本文学研究者・ドナルド・キーンさんの息子、キーン誠己さんの講演会とパネルディスカッション「ドナルド・キーンと有吉佐和子がもたらした文学」が、3月19日(木)午後2時～5時、和歌山市立博物館(同市湊本町)で実施(開場1時半)。落語家・桂米舞(まいまい)が名著「青い壺」を朗読。無料。定員100人。2月27日(金)までに同市ホームページから申し込みを。多数抽選。
|イベント期間
|3月19日(木)
|問い合わせ
|和歌山市文化振興課
|電話番号
|073(435)1194
