名古屋発の、行列ができる「昼だけうなぎ屋」が監修する「櫃まぶし専門 炭焼うなぎ ふじさんガーデンパーク和歌山店」が、昨年12月15日にオープン。朝引きの新鮮な「ニホンウナギ」を一尾一尾、丁寧に炭焼きにしています。メニューは、「櫃まぶし特上」(3000円)や、鰻を2尾使用した「富士マウンテン」(5600円・写真)など。米は和歌山産の「にじのきらめき」を使用、おかわり自由。詳しくはインスタグラム(@unagi_fujisan_wakayama)で。
店舗情報
|店舗名
|櫃(ひつ)まぶし専門 炭焼うなぎ ふじさん ガーデンパーク和歌山店
|電話番号
|073(497)7015
|住所
|和歌山県和歌山市松江向鵜ノ島1469-1ガーデンパーク2階
|営業時間
|午前11時～OS午後2時半、土・日曜、祝日午後5時～OS7時半も営業
|定休日
|火曜
