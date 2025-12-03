スイーツ店「ジャスミン」が10月に岩出市吉田にオープン。アサイーやワッフルなどのスイーツを提供しており、韓国発のフローズンヨーグルト「ヨアジョン」とアサイーのコラボメニュー(1400円〜)が人気です。すっきりとした味わいの「ミックスジュース」(500円)もおすすめ。さらに、12月末までにインスタグラムまたはティックトックをフォローすると、シャインマスカット(トッピング)が無料になる特典も実施中です！
店舗情報
|店舗名
|jasmine(ジャスミン)
|電話番号
|080(6474)0508
|住所
|岩出市吉田272-5
|営業時間
|正午～午後9時(月曜は午後5時から)
|定休日
|無休
|駐車場
|あり
|@jasmine.2025.8
