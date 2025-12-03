栄養士が作るアサイーや米粉ワッフル

話題の「ヨアジョン」も試してみて！

スイーツ店「ジャスミン」が10月に岩出市吉田にオープン。アサイーやワッフルなどのスイーツを提供しており、韓国発のフローズンヨーグルト「ヨアジョン」とアサイーのコラボメニュー(1400円〜)が人気です。すっきりとした味わいの「ミックスジュース」(500円)もおすすめ。さらに、12月末までにインスタグラムまたはティックトックをフォローすると、シャインマスカット(トッピング)が無料になる特典も実施中です！

店舗情報