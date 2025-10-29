森の秋まつり

森林公園・根来山げんきの森(岩出市根来)で、不定期で開設する森の中の私設図書館「森のとしょかん」のイベント。子どもから大人まで楽しめる「森の秋まつり」が、11月10日(月)午前10時半～午後1時半に開催されます。たき火を囲んで絵本を読んだり、焼きリンゴや焼き芋を食べたり、読書と自然の中で心地よい時間を過ごしてみませんか。先着20人に焼き芋をプレゼント。本の貸し出しはしていません。参加無料。