森の秋まつり
- 2025/10/30
- 街のイベント
森林公園・根来山げんきの森(岩出市根来)で、不定期で開設する森の中の私設図書館「森のとしょかん」のイベント。子どもから大人まで楽しめる「森の秋まつり」が、11月10日(月)午前10時半～午後1時半に開催されます。たき火を囲んで絵本を読んだり、焼きリンゴや焼き芋を食べたり、読書と自然の中で心地よい時間を過ごしてみませんか。先着20人に焼き芋をプレゼント。本の貸し出しはしていません。参加無料。
|イベント期間
|11月10日(月)
|問い合わせ
|佐道さん
|電話番号
|090(2012)6164
おすすめ記事
-
2025/10/30深まる秋 お出かけも夜長も
カフェでわたし時間ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
-
2025/10/23話題を呼ぶNew Spot
県内初！ 「ハンズ」オープン10月15日、近鉄百貨店和歌山店に和歌山県初の「ハンズ」がオープン。さっそく話題を集めています。…
-
2025/10/16ワークスタイル -これからの“働く”を考える-
今日も社会を動かす場所で近年、警備の仕事で女性の活躍が目立つようになり、女性警備員が全体の7・3％を占めるまでに増えてい…
-
2025/10/9勝手にリビングノーベル食文化賞各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
-
2025/10/2伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
トゥクトゥクに乗ってお出かけようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…