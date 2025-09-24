沈黙の艦隊 北極海大海戦
9月26日(金)ロードショー
緊迫のアクション・ポリティカル・エンタメ
Amazonの国内ドラマ視聴記録を塗り替えたドラマシリーズ「沈黙の艦隊」の劇場版。極寒の海を舞台に、潜水艦同士のバトルアクションが繰り広げられます。
原子力潜水艦・やまとは、米軍との東京湾海戦を制し、単独でニューヨークを目指して進航していました。北極海に差しかかったそのとき、アメリカの最新鋭原潜が追撃を開始。一方、日本では衆議院選が行われ、やまと支持を掲げる竹上首相は、残るも沈むもやまとと運命を共にすることに。国家の命運と信念を賭け、艦長・海江田四郎は氷とオーロラの海で航海最大の勝負に挑みます。
|監督
|吉野耕平
|出演
|大沢たかお/上戸彩/津田健次郎/中村蒼/松岡広大/前原滉/渡邊圭祐/風吹ジュン/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|9/26から上映
|沈黙の艦隊 北極海大海戦/THE オリバーな犬、(Gosh！！)このヤロウ MOVIE/俺ではない炎上/ブラックバッグ/Aqours Documentary
|上映中
|チェンソーマン レゼ篇(PG12)/宝島(PG12)/ベートーヴェン捏造/ブラック・ショーマン/8番出口/国宝(PG12)/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|9/26から上映
|沈黙の艦隊 北極海大海戦/俺ではない炎上/ラスト・ブレス
|上映中
|ブラック・ショーマン/風のマジム/映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！/ベートーヴェン捏造/最後のピクニック/遠い山なみの光/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
