沈黙の艦隊 北極海大海戦

9月26日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

緊迫のアクション・ポリティカル・エンタメ

Amazonの国内ドラマ視聴記録を塗り替えたドラマシリーズ「沈黙の艦隊」の劇場版。極寒の海を舞台に、潜水艦同士のバトルアクションが繰り広げられます。

原子力潜水艦・やまとは、米軍との東京湾海戦を制し、単独でニューヨークを目指して進航していました。北極海に差しかかったそのとき、アメリカの最新鋭原潜が追撃を開始。一方、日本では衆議院選が行われ、やまと支持を掲げる竹上首相は、残るも沈むもやまとと運命を共にすることに。国家の命運と信念を賭け、艦長・海江田四郎は氷とオーロラの海で航海最大の勝負に挑みます。

監督 吉野耕平 出演 大沢たかお/上戸彩/津田健次郎/中村蒼/松岡広大/前原滉/渡邊圭祐/風吹ジュン/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 9/26から上映 沈黙の艦隊 北極海大海戦/THE オリバーな犬、(Gosh！！)このヤロウ MOVIE/俺ではない炎上/ブラックバッグ/Aqours Documentary 上映中 チェンソーマン レゼ篇(PG12)/宝島(PG12)/ベートーヴェン捏造/ブラック・ショーマン/8番出口/国宝(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 9/26から上映 沈黙の艦隊 北極海大海戦/俺ではない炎上/ラスト・ブレス 上映中 ブラック・ショーマン/風のマジム/映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！/ベートーヴェン捏造/最後のピクニック/遠い山なみの光/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを