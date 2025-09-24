 

沈黙の艦隊 北極海大海戦
9月26日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

緊迫のアクション・ポリティカル・エンタメ

Amazonの国内ドラマ視聴記録を塗り替えたドラマシリーズ「沈黙の艦隊」の劇場版。極寒の海を舞台に、潜水艦同士のバトルアクションが繰り広げられます。

原子力潜水艦・やまとは、米軍との東京湾海戦を制し、単独でニューヨークを目指して進航していました。北極海に差しかかったそのとき、アメリカの最新鋭原潜が追撃を開始。一方、日本では衆議院選が行われ、やまと支持を掲げる竹上首相は、残るも沈むもやまとと運命を共にすることに。国家の命運と信念を賭け、艦長・海江田四郎は氷とオーロラの海で航海最大の勝負に挑みます。

監督 吉野耕平
出演 大沢たかお/上戸彩/津田健次郎/中村蒼/松岡広大/前原滉/渡邊圭祐/風吹ジュン/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
9/26から上映 沈黙の艦隊 北極海大海戦/THE オリバーな犬、(Gosh！！)このヤロウ MOVIE/俺ではない炎上/ブラックバッグ/Aqours Documentary
上映中 チェンソーマン レゼ篇(PG12)/宝島(PG12)/ベートーヴェン捏造/ブラック・ショーマン/8番出口/国宝(PG12)/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
9/26から上映 沈黙の艦隊 北極海大海戦/俺ではない炎上/ラスト・ブレス
上映中 ブラック・ショーマン/風のマジム/映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！/ベートーヴェン捏造/最後のピクニック/遠い山なみの光/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

 イオンシネマ和歌山から映画観賞券をペア5組にプレゼント。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「映画観賞券」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。10月1日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
※2025年1月から応募メールのアドレスをliving@waila.or.jpからpresent@living-web.netに変更しています

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

  1. リビング和歌山2025年9月27日号「“無理をしない”を合言葉に 仕事も家庭も全力投球」

    2025/9/25

    “無理をしない”を合言葉に
    仕事も家庭も全力投球
     9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
  2. リビング和歌山2025年9月20日号「あなたのアイドルを探せ！！ 【推し活】アニマル総選挙！」

    2025/9/18

    あなたのアイドルを探せ！！
    【推し活】アニマル総選挙！
     ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
  3. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
  4. リビング和歌山2025年9月6日号「和歌山のヒガシから新着情報 これが新しい橋本です」

    2025/9/4

    和歌山のヒガシから新着情報
    これが新しい橋本です
    橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
  5. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  1. 2025/9/25

    2025年9月27日号

  2. 2025/9/18

    2025年9月20日号

  3. 2025/9/11

    2025年9月13日号

  4. 2025/9/4

    2025年9月6日号

  5. 2025/8/28

    2025年8月30日号
