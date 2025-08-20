油断しないで！夏の食中毒対策
- 2025/8/21
- 子育て・教育
- 時短カンタン家事育児
お盆休みも過ぎ、夏休みも終盤。そろそろ、夏バテも宿題の心配もピークというご家庭も多いかもしれません。そんな今だからこそ、気を付けたいのが、食中毒です。
食欲が無くても食べられるカレーを大量に作って一晩寝かせて…、これが食中毒でいちばん多いパターン。熱を入れて温めなおしたら大丈夫、という油断は禁物です。カレーの食中毒の主な原因となるウェルシュ菌は、常温が大好き。カレーは大量に作ったら、必ずあら熱を取ってから、できれば小分けにして、冷蔵庫に入れましょう。
夏場の冷蔵庫は入れるものが多くてギュウギュウ。これもNGです。
冷凍庫は、凍ったものがお互いを冷やし合うので、ギチギチに入っている方がいいのですが、冷蔵庫は冷気の循環で冷やすので、他の季節よりも少なめに入れるのが正解です。
食中毒予防の3原則は「つけない・増やさない・やっつける」。調理の際にまな板、包丁、調理器具をよく洗い、食材ごとに使い分けましょう。よく乾かして、アルコール消毒液をスプレーするなどを徹底しましょう。
また、生ものの過熱不足も原因の一つ。肉・魚はよく火を通し、生卵は、消費期限に気を付けて、殻が割れているものは必ず火を通してから食卓へ。卵は動きの多いドアポケットより、平らな棚に置く方が長持ちします。
食中毒は9月くらいまで油断できないのですが、秋冬も無いわけではありません。引き続き、食材の管理や調理には十分に気を付け、お弁当にも保冷剤やワサビ由来のシートなどを積極的に利用しましょう。
|お片づけプレゼンター
|カール友波(となみ)
|プロフィール
|「カールく明るくお片づけ」をモットーに活動中。整理収納教育士認定講師、時短家事コーディネーター・ベーシック認定講師、 著書「子どもがどんどん整理整頓したくなるお片づけ帖」。発達支援教育士認定講師でもあり、リビングカルチャー倶楽部で認定講座を開講中
おすすめ記事
-
2025/8/21あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
免疫細胞のはなし私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
-
2025/8/7語り継ぐ体験、記録で伝える
戦後80年、未来へ残す記憶1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
-
2025/7/31専門店が続々登場、美と健康をサポートするスーパーフード
ブーム再燃！アサイーボウルまだまだ暑さが続く今年の夏。涼しく冷んやりと、そして健康に乗り切るためにアサイーボウルはいかが…
-
2025/7/24進化する「北ぶらくり丁」レトロな雰囲気のなかに、遊び心と新しさが交錯する北ぶらくり丁が活気にあふれています。アーケードの…
-
2025/7/17駅舎物語
～Stories of the Station House～和歌山県内にある約130の駅の中から、鉄道を利用して訪れてほしい駅をピックアップして紹介します。…