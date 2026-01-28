 

治療の最前線! 専門医に聞くvol.34
ピロリ菌除菌やポリープ治療後は
放置せずに、定期検査を

 消化器内科で診察していると、がん検診で胃カメラ検査や大腸カメラ検査を受けたものの、その後は検査を受けていないという患者さんを見かけます。胃がん検診は2年に1回の胃カメラ検査、または胃X線検査、大腸がん検診は毎年の便潜血検査が推奨されています。国立がん研究センターの「最新がん統計」によると、2021年のがん罹患(りかん)数は大腸がん1位、胃がん3位。2024年の死亡数は大腸がん2位、胃がん4位と、罹患数や死亡数がどちらも多いがんです。

特に注意が必要なのが、ピロリ菌を除菌した人や、ピロリ菌感染により萎縮性胃炎を起こしている人です。ピロリ菌は幼少期に食器の共有などで家族から経口で感染し、数十年かけて炎症が進行。感染していない人に比べて、胃がんのリスクが高いことが分かっています。除菌後も炎症の痕として萎縮性胃炎が残ることがあり、リスクは完全にはなくなりません。長期間検査を受けず、久しぶりの検査で進行胃がんが見つかることも。該当する人は年1回、胃カメラ検査を受けましょう。大腸がん検診は、便潜血検査で異常があれば大腸カメラ検査を行います。ポリープも切除して終わりにせず、その後の経過観察が重要。過去にポリープが見つかった人は2～3年に1回、大腸がんとして治療した人は年1回を目安に検査を。

当院では追加検査がなければ、その日のうちに結果が分かります。鎮静剤を使用し、眠った状態で検査を受けることも可能。一度異常を指摘された人は、定期的にフォローを続けましょう。
(済生会和歌山病院 消化器内科・伊豫はるか)

伊豫(よ)はるか医師

伊豫(よ)はるか医師

みんなの健康

関連キーワード

トップページに戻る

 

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

私立中学校・高等学校進学フェアin和歌山2026

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月31日号「水辺の景観を生かしたまちづくり 食でつながる新拠点「帝国座テラス」」

    2026/1/29

    水辺の景観を生かしたまちづくり
    食でつながる新拠点「帝国座テラス」
    和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…
  2. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  3. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  4. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  5. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/29

    2026年1月31日号

  2. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  3. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  4. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  5. 2025/12/25

    2025年年末年始号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。